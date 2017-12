Žitňanská nesúhlasí, aby prokurátori nazerali do akýchkoľvek spisov

Dvojica poslancov za Smer Vladimír Faič a Anton Martvoň pôvodne chceli, aby prokurátori mali právo na nazeranie do súdnych spisov a súdnych registrov.

12. mar 2013 o 12:46 SITA

Dvojica poslancov za Smer Vladimír Faič a Anton Martvoň pôvodne chceli, aby prokurátori mali právo na nazeranie do súdnych spisov a súdnych registrov vo veciach, na ktoré sa vzťahuje notifikačná povinnosť súdu podľa Občianskeho súdneho poriadku.

BRATISLAVA. Prokurátor by mal vidieť podľa poslankyne NR SR Lucie Žitňanskej (SDKÚ) do spisov len vtedy, keď vstúpi do konania.

Ako povedala, nemal by mať právo len tak si pozerať spisy. Väčšie práva pre prokurátorov navrhla dvojica poslancov za Smer Vladimír Faič a Anton Martvoň.

Dnes o ich návrhu Občianskeho súdneho poriadku rokoval parlamentný ústavnoprávny výbor. Podľa návrhu prokurátori budú mať možnosť nazerať do spisu v prípadoch, keď môžu začať konanie, alebo v tých prípadoch, v ktorých môžu vstúpiť do občianskeho súdneho konania.

Martvoň dnes k návrhu predložil na výbore pozmeňujúci návrh, podľa ktorého prokurátori nebudú mať možnosť prehliadať súdne registre. Budú mať len právo na informácie zo súdnych registrov.

„To je dobre, pretože nebudú sa môcť dostávať k informáciám, na ktoré nemajú právo, pretože prokurátor sa nemá čo dostať k informáciám v konaniach, do ktorých nemá právo vstúpiť,“ zdôraznila Žitňanská.

Návrh však podľa Žitňanskej umožňuje prokurátorovi nahliadať do spisu bez toho, aby pred tým vstúpil do konania a stal sa tak účastníkom konania.

„V konaniach, kde zastupuje záujem štátu, tomu rozumiem. Menej tomu rozumiem v konaniach napr. o zapretí otcovstva, alebo tých, ktoré sa týkajú maloletých, v konkurzných konaniach. Prokurátor by mal vidieť do spisov len vtedy, keď vstúpi do konania. Nemal by mať právo len tak si pozerať spisy,“ konštatovala.

Do parlamentu preto predložili návrh novely Občianskeho súdneho poriadku. Svoj návrh zdôvodňujú tým, že viaceré súdy dôsledne neplnia svoju notifikačnú povinnosť voči okresným prokuratúram.

Ak ju aj splnia, zoznamu o začatí konaní prokurátor nezíska informácie dôležité pre rozhodnutie, či v konkrétnej veci je potrebné vstúpiť do začatého súdneho konania.

Súdy majú podľa návrhu príslušnej okresnej prokuratúre bezodkladne oznámiť, že začali konať napríklad vo veciach neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie vlastníctva, ak sa predmet konania týka majetku štátu, vyššieho územného celku, obce alebo verejnoprávnej inštitúcie.

Rovnako aj ak konajú vo veciach zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. Poslanci navrhujú, aby novela bola účinná od 1. mája 2013.