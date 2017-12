Obžaloba prezidenta opozícii neprešla

Schôdza parlamentu nebola podľa predsedu Národnej rady Pavla Pašku prerušená v súlade s rokovacím poriadkom.

BRATISLAVA. Parlament podľa očakávania neschválil návrh opozičných strán na obžalovanie prezidenta Ivana Gašparoviča pre úmyselné porušovanie ústavy.

V tajnom hlasovaní bolo za len 45 poslancov. Na žalobu ich treba dvakrát toľko. Zúčastnilo sa 133 poslancov.

Okrem hlasovania sa Smer na schôdzi nezúčastňoval. Výnimkou bol príhovor predsedu parlamentu Pavla Pašku z prvej časti schôdze vo februári, pri ktorom poslancom premietal svoje minulé výroky.

Do parlamentu neprišiel ani prezident. Opozícia ho chcela zažalovať, lebo podľa nej svojvoľne nevymenoval Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora.

Paška: 45 hlasov? Hanba pre opozíciu

Uspokojenie nad tým, že parlament má za sebou "nedôstojné divadlo", vyjadril po skončení mimoriadnej schôdze predseda parlamentu Pavol Paška.

"Ak sme hovorili o tom, že je to politický a právny nezmysel, svedčí o tom číslo hlasovania - len 45 poslancov podporilo návrh na obžalobu. Opozícia medzi sebou dosiahla dvojtretinovú väčšinu, pretože má spolu 67 hlasov," konštatoval po hlasovaní Paška.

Smer podľa jeho slov zorganizoval riadne tajné hlasovanie, v ktorom opoziční poslanci mohli slobodne prejaviť svoju vôľu, nemuseli fotiť svoje lístky a označovať ich.

"Všetci tí, ktorí si uvedomili, že tento nedôstojný akt poškodzuje nielen inštitút a pozíciu pána prezidenta ale aj Slovenska v medzinárodnej verejnosti, konali podľa svojho vedomia a svedomia," poznamenal predseda parlamentu.

Podľa neho je 45 opozičných hlasov za podanie obžaloby na prezidenta po všetkých tých týždňoch a napätiach hanbou, ale zároveň aj dobrou správou pre Slovensko, že politický systém, parlament a poslanci sa správajú zodpovedne k veciam verejným.

Poliačik: Malý, ale pozitívny výsledok

Návrh obžaloby podľa poslanca za SaS Martina Poliačika podpísalo 46 poslancov, z toho traja dnes boli ospravedlnení z rokovania, čo znamená, že ak návrh podporilo 45 zákonodarcov, minimálne dvaja poslanci, ktorí neboli signatármi žaloby, hlasovali "za". "Je to malý, ale pozitívny výsledok," uviedol Poliačik.

Výsledok hlasovania podľa neho nie je prekvapivý, prekvapivé je správanie sa prezidenta a poslancov Smeru.

Obžaloba prezidenta v parlamente podľa Poliačika nie je každodennou záležitosťou, ide o výnimočnú udalosť aj z pohľadu ústavy a vzťahov najvyšších ústavných orgánov a bez ohľadu na politický názor jednotlivých strán bolo slušné sa na schôdzi minimálne zúčastniť.

"To, že sme tu poslancov Smeru vôbec nevideli a nemáme jediný relevantný argument, ktorý by vysvetľoval, prečo pán prezident rozhodol správne, alebo prečo by o tom nemal rozhodovať ústavný súd, môže mať len dva dôvody. Buď sú poslanci Smeru tak zbabelí alebo ten argument nemajú," uzavrel Poliačik.