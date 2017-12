Poslancov už možno sledovať priamo v pléne

Každý, kto chce vidieť, čo jeho poslanci robia v pléne, môže na stránke www.nrsr.tv sledovať zábery do parlamentných lavíc, vysvetlil Jozef Viskupič.

12. mar 2013 o 15:40 SITA

BRATISLAVA. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) dnešným dňom spustilo zábery všetkých kamier do rokovacej sály parlamentu. Ľudia tak budú môcť sledovať, čo sa deje v pléne, nielen pri rečníckom pulte.

„Predsedu parlamentu som na grémiu opakovane žiadal, aby sprístupnil všetky zábery do pléna Národnej rady SR. Oznámil mi, že sprístupnenie týchto záberov na internete bude stáť cca 8 000 eur. Zároveň sľúbil, že tomu, kto to zaplatí, zábery sprístupní. My sme to urobili na vlastné náklady za menej než tisíc eur,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu OĽaNO Jozef Viskupič.

Oddnes tak každý, kto chce vidieť, čo jeho poslanci robia v pléne, môže na stránke www.nrsr.tv sledovať všetky zábery do parlamentných lavíc. Zábery kamier budú prístupné vždy počas rokovania Národnej rady SR.

„Nemyslím si, že práca poslanca spočíva len v bezprizornom vysedávaní v pléne, ale aj tak si myslím, že ľudia majú právo sledovať, čo sa v rokovacej sále deje. Nie je žiadny dôvod, aby sa poslanci pred svojimi voličmi skrývali,“ povedal Viskupič.

Pripomenul, že mnoho poslancov si zakladá na poctivom vysedávaní v pléne, ale v skutočnosti takto len simulujú činnosť, lebo nič iné zmysluplné robiť nevedia.

Iní podľa Viskupiča vraj robia pre ľudí oveľa viac tým, že miesto celodenného vysedávania sa napríklad stretávajú s ľuďmi, počúvajú ich problémy, analyzujú ich a navrhujú riešenia.

„Niektorí kolegovia však nesedia ani v pléne, ale nerobia nič ani mimo neho. Plat však berú a ako je na Slovensku zvykom, niektorí viac ako jeden. Tí ostatní urobia pre Slovensko určite viac, ak sa v parlamente radšej ani neukážu. Naše kamery však, bohužiaľ, neukážu, do ktorej z týchto skupín jednotliví poslanci patria,“ dodal Viskupič.