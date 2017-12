Fico nechce referendum o olympiáde, je podľa neho drahé

Vláda odobrila spoločnú kandidatúru s Poľskom. Celkové náklady na hry sa odhadujú na dve miliardy dolárov.

BRATISLAVA. Vláda nemá v úmysle organizovať referendum o zimnej olympiáde na Slovensku, pretože to stojí veľmi veľa peňazí.

Vyhlásil to premiér Robert Fico po stredajšom rokovaní vlády, ktorá odobrila našu spoločnú kandidatúru s Poľskom na usporiadanie Zimných olympijských hier Krakov 2022.

Poliaci potrebujú svahy na Chopku

Podľa premiéra musí mať najskôr vláda jasný pohľad, či do olympiády ísť alebo nie.

"Môže vzniknúť referendum aj na základe iniciatívy, petície, tomu nemôže nikto zabrániť. Ale pokiaľ ide o vládu, nemá v úmysle ísť do referenda, pretože je to vec, ktorá stojí veľmi veľa peňazí," povedal Fico.

Ako dodal, ak niekto vyzbiera dostatočný počet podpisov, tak referendum bude musieť byť. Na vyhlásenie referenda je potrebných 350-tisíc podpisov občanov.

Fico doplnil, že 27. marca sa v Poprade stretnú slovenskí a poľskí ministri pod vedením premiérov a budú rokovať aj o spoločnom postupe pri kandidatúre.

"Naše stanoviská sa čím ďalej tým viac približujú. Bez lyžiarskeho strediska Chopok-Jasná nie sú Poliaci schopní zorganizovať olympijské hry," dodal s tým, že budú hovoriť aj hokeji a ďalších témach.

Dopady by mali byť jasné na jeseň

Vláda podľa ministra školstva Dušana Čaploviča pred podaním oficiálnej prihlášky posúdi finančné, ako aj environmentálne dopady takéhoto kroku.

Komplexný materiál by sa mal kabinetu predložiť do konca októbra. Koľko peňazí by si slovenská podpora mohla vyžiadať zatiaľ nie je jasné, keďže nie je známe, v ktorých športoch by sa mohlo v SR súťažiť.

Okrem finančných dopadov zatiaľ nie sú známe ani prípadné environmentálne dopady.

"Dopad na životné prostredie zatiaľ nevieme, pretože nevieme, aké športové disciplíny na Slovensku vôbec budú a vôbec nevieme, či olympiáda na Slovensku bude," skonštatoval šéf envirorezortu Peter Žiga.

Deklaroval však, že v prípade, že by sa olympiáda mala uskutočniť, prípravné práce prejdú posúdením vplyvov na životné prostredie.

Vláda tiež nebude musieť poslancom predložiť komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti hier, ktorú požadoval poslanec Obyčajných ľudí Mikuláš Huba, keď jeho návrh kabinetom neprešiel.

Hokej zostáva otázny

Celkové náklady na ZOH 2022 sa odhadujú na približne dve miliardy dolárov, pričom ťažisko investícií má znášať Poľsko.

Ak sa bude Slovensko podieľať na ZOH 2022, tak bude potrebné zabezpečiť súťaže v lyžovaní - zjazdových disciplínach, ktoré by mohli byť v Jasnej.

V prípade úspešnej kandidatúry bude však potrebné v Jasnej dobudovať zjazdovú trať pre disciplíny zjazd a superobrovský slalom (Super G) mužov.

Poľská strana žiada od Slovenska aj organizovanie súťaží v akrobatickom lyžovaní, ktoré by mohli byť bez veľkých úprav vo Vysokých Tatrách.

Z hľadiska záujmu verejnosti by slovenská strana mala záujem aj o organizovanie hokejového turnaja.

Olympijská charta to však neumožňuje a všetko bude závisieť od toho, či to výnimočne povolí MOV.