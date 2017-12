Figeľ: KDH berie Smer len v jednom kraji

Ľudová platforma chce byť alternatívou Smeru, no Nitra môže byť výnimkou. Hovorí predseda KDH JÁN FIGEĽ.

Nitrianske KDH chce ísť do župných volieb so Smerom. Čo na to hovoríte?

„Dnešná regionálna koalícia je už osem rokov v zostave Smer – SDKÚ a nitrianske KDH. Takzvaná slovenská koalícia je reakciou na postup SMK po zavedení žúp. Či taký stav bude aj ďalej, je témou rozhovorov, ktoré nie sú dokončené. Nitrianske KDH má uznesenie len o svojom záujme dosiahnuť čo najlepší výsledok, ale nie je tam potvrdená konkrétna formácia.“

V memorande o Ľudovej platforme sa o nej píše ako o alternatíve Smeru. Nie je to v protiklade tomu, čo sa chystá v Nitre?

„Na centrálnej úrovni sme prijali to, čo sa KDH usiluje aj dovnútra aj navonok – reprezentovať serióznu politiku pre ľudí. Rozhodnutie hovorí, že v regionálnych voľbách budeme formovať koalície prednostne so stranami Ľudovej platformy a s ďalšími stredopravými stranami všade, kde je to možné. A my nie sme autoritárska ani centralistická strana.“

Ako ďaleko si má KDH držať od seba Smer?

„Politika na Slovensku nie je o Ficovi, ale o hodnotách, ktoré sú dôležité pre ľudí. Boli sme jedinou stranou, ktorá sa za 20 rokov výrazne a zásadne vymedzila voči inej strane ako KSS – a to voči HZDS na čele s Mečiarom. Mnohí iní ani napravo od stredu takéto vymedzenie nedokázali. A to platí aj dnes.“

Nemali ste dopredu oznámiť, že Smer nie všade okrem Nitry?

„Spomíname pojem tam, kde je to možné. To hovorí aj o tom, že nie je všetko len z pohľadu Bratislavy a centra. Treba počúvať aj regióny a hľadať dobré riešenie.“

V čom je Smer iný v Bratislave a v regiónoch?

„Vy poznáte len čiernu a bielu? Rokovania prebiehajú. Nie je uzavreté žiadne rozhodnutie. Konáme spolu s SDKÚ, ktorá prijala zásadnú generálnu líniu a predsa rešpektuje špecifiká konkrétnych regiónov.“

Hovorí sa aj o iných regiónoch – o Banskej Bystrici.

„Nemyslím si, že by mali vznikať aj inde.“