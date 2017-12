Hlina pripravuje divadelnú hru o Gorile, režisérom bude on

Ak by chcel niektorý z poslancov alternovať ktorúkoľvek postavu, môže, vyhlásil poslanec Alojz Hlina.

13. mar 2013 o 12:35 tasr, sita





BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Národnej rady Alojz Hlina pripravuje dramatické stvárnenie spisu Gorila vo forme hraného predstavenia.

Premiéra hry, ktorú bude režírovať on sám, bude v kinosále Národnej rady na májovej schôdzi. Následne chce s predstavením vyraziť medzi občanov.

"Spravíme aj zbierku tak, aby vstup pre divákov mohol byť voľný. Verím, že nájdeme niekoľkých, ktorí pomôžu, aby tento dôležitý projekt vznikol," vysvetlil.

Práve od peňazí závisí podľa neho aj obsadenie jednotlivých postáv.

"Boli úvahy, že by to mohli byť aj poslanci. My môžeme alternovať, ak niekto z kolegov poslancov by trval na tom, že chce alternovať, tak sa to dá riešiť. Ja hrať nebudem," oznámil novinárom.

Na margo žánru hry Hlina povedal, že pôjde o plastické stvárnenie spisu Gorila.

"Ja musím byť aj opatrný, lebo toto je krajina, v ktorej vám zakážu vydať knihu, ktorá ešte ani nevznikla. Aby sa nestalo to, že niekto zakáže urobiť predstavenie, ktoré len avizujeme. Z formálneho hľadiska to teda bude 3D prepis spisu Gorila," konštatoval.

Tak odpovedal aj na otázku, či v hre bude aj postava premiéra Roberta Fica (Smer), ktorý nechce stále povedať, či v konšpiračnom byte bol alebo nie.

Na scéne bude naznačený dotknutý byt, odpočúvania za múrom či sprcha. "Ide o to, aby to bolo autentické ako v spise," avizoval.

"Študovali sme technické možnosti, aj sprcha sa dá urobiť. Chceme zachovať autenticitu spisu," dodal. Predstavenie má trvať asi hodinu.