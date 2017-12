Snežiť má vo štvrtok všade okrem krajného západu

Výstraha pred snežením platí od štvrtka od 6:00 do piatka do 18:00.

13. mar 2013 o 13:42 SITA

BRATISLAVA. Takmer na celom Slovensku bude vo štvrtok a v piatok silno fúkať, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa.

Tá neplatí len pre časť južného územia. Fúkať bude od štvrtka 14. marca od 8:00 do soboty 16. marca do polnoci.

Vietor môže mať v nárazoch rýchlosť 25 až 35 metrov za sekundu (zhruba 120 km/hod.), čo môže byť pre ľudí nebezpečné.

Okrem toho bude vo štvrtok aj v piatok na celom území Slovenska okrem krajného západu snežiť, budú sa tvoriť aj snehové jazyky a záveje. Napadnúť by podľa SHMÚ mohlo 10 až 30 centimetrov snehu.

Výstraha pred snežením platí od štvrtka od 6:00 do piatka do 18:00, pred tvorbou jazykov a závejov od štvrtka od 03:00 do soboty do 0:00.