Pred maturitami sa vlámali do školského úradu, no testy neukradli

Rezort školstva potvrdil, že výsledky testu zo slovenčiny, ktoré sa objavili na internete, sú podvrh.

13. mar 2013 o 13:33 TASR





BRATISLAVA. V škatuli, ktorú podľa TV JOJ ukradli v pondelok večer pred začiatkom písomných maturít zo školského úradu, neboli maturitné testy ani odpovede k nim.

Pre TASR to povedala riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý maturity zastrešuje, Romana Kanovská.

"Ak by tam boli maturitné testy, bol by zasiahnutý priebeh maturity. To, že tam boli dokumenty týkajúce sa maturitnej skúšky, neznamená, že tam boli testy," povedala Kanovská s tým, že všetci maturanti písali riadne testy, ktoré si vyzdvihli ráno riaditelia.

V škatuli bola iba dokumentácia

V škatuli podľa nej mohla byť pedagogická dokumentácia. Správne odpovede zverejnil NÚCEM na svojom webe až poobede.

Spravodajský portál televízie napísal, že ukradnuté boli maturitné otázky, Kanovská však tvrdí, že je to domnienka autora.

Rezort školstva potvrdil, že v pondelok v noci sa niekto vlámal do priestorov bratislavského obvodného úradu na odbor školstva.

"Boli odcudzené písomnosti týkajúce sa maturitnej skúšky pre školský rok 2012/2013. Situáciu monitorujeme s policajným zborom," povedal hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Internetom koloval falošný test

Priebeh maturitnej skúšky však podľa neho v utorok ani v stredu nebol narušený a všetko prebiehalo presne podľa harmonogramu a rozpisu.

V prvý deň maturít sa internetom šírili údajné správne výsledky k testu zo slovenčiny. Ministerstvo vyhlásilo, že išlo o falzifikát.

Maturanti v utorok písali testy a slohy zo slovenčiny, v stredu maturujú z cudzích jazykov.