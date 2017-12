Šéf maďarskej diplomacie: Vzťahy so Slovenskom dostali novú kvalitu

Lajčák odmietol komentovať prijaté zmeny v maďarskej ústave, ktoré v zahraničí vyvolávajú znepokojenie.

BRATISLAVA. Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom dostali novú kvalitu, vyhlásil v stredu maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi, ktorý je v Bratislave na oficiálnej návšteve.

"Vzťahy medzi našimi krajinami dostali novú kvalitu. Spolupráca bola vždy, ale to, čo sa zmenilo, to je tá otvorenosť, úprimnosť, vzájomná dôvera, porozumenie a empatia," uviedol Martonyi po spoločnom rokovaní so slovenským ministrom zahraničia Miroslavom Lajčákom.

Ako dodal, práve preto, že sa atmosféra slovensko-maďarských vzťahov zlepšila, môžu sa zaoberať aj citlivými otázkami. Martonyi však zdôraznil, že obe krajiny viac vecí spája, ako rozdeľuje.

"Veci, ktoré majú svoje korene v minulosti a ktoré nás rozdeľujú, sa musíme pokúsiť uzatvoriť spoločným úsilím," ukončil.

Lajčák: Citlivé otázky nezametáme pod koberec

Šéf slovenskej diplomacie Lajčák so svojím rezortným kolegom z Maďarska súhlasí.

"Je fakt, že zažívame obdobie bezprecedentnej intenzity našich bilaterálnych kontaktov," povedal Lajčák.

Pripomenul, že vo februári bol na oficiálnej návšteve Budapešti prezident Ivan Gašparovič a dodal, že do leta metropolu Maďarska navštívi aj premiér Robert Fico.

Aj Martonyiho návšteva Bratislavy je podľa Lajčáka výsledkom snahy oficiálne sa stretávať jedenkrát ročne.

"To všetko ukazuje, že sme schopní rozvíjať priateľské a dobrosusedské vzťahy na prospech našich občanov," poznamenal. Na rozdiel od minulosti sa im podľa Lajčáka darí hovoriť aj o témach, na ktoré majú obe krajiny rovnaké názory a o otázkach, ktoré nás spájajú. Neutekáme však ani pred témami, kde máme odlišné názory. "Nezametáme ich pod koberec," povedal.

Martonyiho prijali aj Gašparovič a Fico

Lajčák odmietol komentovať nedávno prijaté zmeny v maďarskej ústave. Medzi prijatými zmenami, ktoré vyvolávajú znepokojenie doma i v zahraničí, figuruje obmedzenie právomocí ústavného súdu ako aj opätovné zavedenie opatrení označených súdom za protiústavné.

Opozícia hlasovanie bojkotovala, zatiaľ čo Európska komisia iba niekoľko hodín pred ním vyzvala Maďarsko na dodržiavanie demokratických zásad. Obavy z nových ustanovení okrem Bruselu vyjadrila taktiež Rada Európy či nemecká kancelárka Angela Merkelová.

"To nie je otázka našich bilaterálnych vzťahov, preto sa k tomu nevyjadrujeme," konštatoval Lajčák.

V každom prípade však podľa neho sledujeme diskusiu medzi Maďarskom a európskymi inštitúciami.

Ministra zahraničných vecí Maďarska Martonyiho prijali aj prezident Ivan Gašparovič a predseda vlády Robert Fico. Popoludní Martonyi zavítal aj do centrály mimoparlamentnej SMK.