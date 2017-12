Hrušovský sa obáva, že šéfa NKÚ opäť nezvolia. Kritizuje Procházku a Hubu

Voľbu šéfa NKÚ ohrozuje podľa poslanca KDH návrh dvojice opozičných poslancov na post podpredsedu tohto úradu.

13. mar 2013 o 15:29 tasr, sita

Voľbu opozičného kandidáta na post šéfa NKÚ ohrozuje podľa Hrušovského návrh dvojice opozičných poslancov na post podpredsedu tohto úradu.

BRATISLAVA. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) nemusí byť podľa predsedu klubu KDH Pavla Hrušovského opäť zvolený.

Podľa neho môže voľbu šéfa NKÚ zmariť to, že dvaja opoziční poslanci Mikuláš Huba (OĽaNO) a Radoslav Procházka (nezaradený) dali návrh aj do voľby podpredsedu NKÚ.

Porušili dohodu so Smerom, tvrdí Hrušovský

Hrušovský na stredajšej tlačovej konferencii KDH uviedol, že podľa dohody má post šéfa NKÚ patriť opozícii a dve miesta podpredsedov úradu majú obsadiť nominanti vládneho Smeru.

Opozícia nominovala na šéfa NKÚ Vladimíra Klimeša. Huba a Procházka navrhli za podpredsedu Milana Galandu. Podľa Hrušovského tým bola porušená dohoda o obsadení postov.

"Dohodu považujem za porušenú v tom, že dvaja poslanci opozície navrhli na funkciu podpredsedu NKÚ kandidáta, ktorý môže pri voľbe, ak by bola úspešná, zmariť pôvodnú dohodu o tom, že predseda NKÚ bude kandidát opozície," povedal Hrušovský.

Treba sa podľa neho zamyslieť, či Procházka a Huba majú s vládnou stranou nejaký kontrakt, keď navrhli podpredsedu. Hrušovský sa obáva, že ak by bol podpredseda zvolený, "ďalšie pokračovanie pri voľbe predsedu môže byť neúspešné".

Huba: Na návrh máme právo

Mikuláš Huba tvrdí, že nikde nezaregistroval, že by sa opozícia radila, či niekoho nominuje, alebo nenominuje na post podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Spolu s Radoslavom Procházkom navrhli kandidáta na podpredsedu NKÚ ako jednotliví poslanci, na čo majú podľa neho právo. „Nie je to iniciatíva poslaneckého klubu, ani nikoho iného,“ povedal.

V prípade zvolenia predsedu NKÚ nominovaného opozíciou, čo je podľa Hubu vo hviezdach, by takýto predseda bol sám ako vojak v poli.

„Išlo by len o formálne gesto. Bolo by žiaduce, aby jeden z podpredsedov bol tiež z opozície, ak je snaha, aby niektoré kontrolné orgány mala aspoň trochu v rukách opozícia. Keď tam bude sám predseda, to neznamená, že to bude opozičný kontrolný orgán,“ povedal Huba.