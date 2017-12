Národnostné školy by mohli riešiť samosprávy menšín, tvrdí SMK

Strana maďarskej koalície sa obáva centralizácie školstva u nás, ak by k nej došlo, národnostné školy by mali ostať v kompetencii samotných menšín.

13. mar 2013 o 18:07 SITA

BRATISLAVA. Ak by sa školstvo na Slovensku ocitlo v centralizovanej kompetencii štátu, existovať by mali aspoň menšinové samosprávy. Tie by si svoje národnostné školy riešili samostatne.

Po stretnutí s maďarským ministrom zahraničných vecí Jánosom Martonyim v Bratislave to vyhlásil predseda Strany maďarskej koalície (SMK) József Berényi.

Pre tieto obavy spustilo SMK vo februári petíciu. Mimoparlamentná strana ju vyhlásila za zachovanie stability decentralizovanej vzdelávacej štruktúry v krajine, ako aj stability samosprávneho systému. Súčasné postavenie škôl je podľa Berényiho v poriadku, jeho zákonná úprava je podľa neho jednou z najlepších na Slovensku.

Martónyi vysvetlil, že ak by sa systém školstva u nás zmenil, príklad by si štát mohol brať z Maďarska. Tu fungujú menšinové samosprávy, ktoré si aj národnostné školstvo riešia po svojom.

"Vláda nemá zámer národnostné školstvo riadiť centrálne," poznamenal šéf maďarskej diplomacie. S Lajčákom sa Martónyi podľa vlastného vyjadrenia dohodol na rokovaniach, na ktorých sa budú experti v oblasti školskej legislatívy zaoberať plánovanými zmenami.

Martónyi a Berényi diskutovali aj o dvojakom občianstve. Podľa oboch je táto otázka veľmi citlivá. Riešiť by ju mali najmä odborníci na medzinárodné právo, povedal šéf maďarskej diplomacie. Vyslovil ešte svoje prianie, aby sa nikomu neublížilo, pokým sa nezrodí dohoda medzi oboma krajinami.