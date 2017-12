Jobbik k nám mieri cez mladých, oslovuje ich v SMK a na univerzite v Komárne

Krajne pravicová strana nepoprela, že má spis, ako oslovovať Maďarov v zahraničí.

13. mar 2013 o 21:59 Peter Morvay, Peter Morvay, Miroslav Kern

BRATISLAVA. BUDAPEŠŤ. Maďarská televízia ATV informovala o dôvernom dokumente extrémistickej strany Jobbik, ktorého autorom je poslanec a šéf jej národnopolitického kabinetu István Szávay.

Spis sa zaoberá šancami Jobbiku u maďarských občanov a voličov v susedných štátoch a navrhuje stratégiu, ako ich osloviť.

Hlavnými partnermi Jobbiku na Slovensku majú byť mládežnícka organizácie SMK Via Nova a študentská samospráva univerzity v Komárne.

Veľké plány

Via Nova po nedávnej zmene vedenia nabrala „úplne jobbikovský obrat“, píše Szávay, podľa ktorého sa musí „v dlhšom horizonte odstrihnúť od prestarnutého, z veľkej časti nekompetentného vedenia SMK a založiť novú národne radikálnu stranu“.

Aj s SMK však má mať Jobbik korektné vzťahy. S Mostom „nemáme a ani nemôžeme mať oficiálny kontakt“.

S vedením študentskej samosprávy Selyeho univerzity „máme tesné, priateľské vzťahy, cez ne sme dokázali aj doteraz dosiahnuť na veľa mladých a jemne formovať ich názory“, tvrdí Szávay.

Dokument konštatuje, že Jobbik má u Maďarov na Slovensku pre tunajšiu slabú maďarskú identitu najmenšiu podporu zo susedných štátov. Počet Maďarov u nás označil za zanedbateľný, takže regiónu treba venovať najmenej pozornosti.

Szávay pravosť dokumentu pre server bumm.sk nepoprel, povedal len, že ho nebude komentovať, lebo strategické dokumenty sú vnútornou záležitosťou strany.

„Nemám takéto informácie ani indície, ani náznaky tam nie sú,“ odvetil predseda SMK József Berényi na otázku o prepojení Via Nova a Jobbiku. Tvrdí, že zrejme ide o ďalší pokus „aby nás zatlačili do extrémistickej alebo nacionalistickej polohy“.

Predseda Via Nova László Gubik pre bumm.sk poprel, že by v nastal obrat k Jobbiku aj to, že by chceli zakladať novú stranu. Otázky národnej politiky vraj považujú za nadstranícke a prijímajú námety od každého. Súhlasí aj s viacerými tvrdeniami Szávaya.

Podpredseda Via Nova István Samu je členom predsedníctva SMK a štyria kandidáti Via Nova boli na kandidátke SMK vo voľbách.

„So Szávayom sme mali kontakty, keď bol predsedom študentskej samosprávy filozofickej fakulty budapeštianskej univerzity ELTE,“ povedal bumm.sk predseda študentskej samosprávy v Komárne Ákos Valent.

Samosprávu označil za apolitickú, ak jej však niekto ponúkne pomoc, neodmietnu ju. Pripustil, že Szávay sa zúčastňoval na ich akciách.

Častý hosť

Szávay prichádza na Slovensko často, v roku 2011 rokoval v Bratislave s predsedom SMK Berényim. Vlani mal Jobbik školenie straníckych funkcionárov a hosťom boli aj krajanské mládežnícke organizácie, medzi nimi aj Via Nova.

Šéf Via Nova Gubik mal vlani v novembri prednášku pre mládežníkov Jobbiku, kde tvrdil, že Maďarsko a tamojší politici môžu tunajším Maďarom pomôcť najmä tým, že vybudujú ekonomicky silný štát, ktorý by dokázal vplyv rozšíriť i na juh felvidéku.

Vlani v novembri zasa študentská samospráva spoluorganizovala prednášku maďarského krajne pravicového novinára Zsolta Bayera, známeho rasistickými a antisemitskými článkami.