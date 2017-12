Do Afganistanu má ísť vojenská skupina špeciálnych operácií

Slovensko má poslať do Afganistanu 150 príslušníkov elitných vojsk.

14. mar 2013 o 9:12 TASR

BRATISLAVA. Slovenská republika vyšle v budúcom roku do vojenskej misie ISAF v Afganistane v rámci dvoch rotácií do 150 vojakov skupiny špeciálnych operácii (SOTG).

"Presné počty (vyslaných vojakov) vzídu až z rokovaní s koaličnými spojencami," uviedol minister obrany Martin Glváč (Smer). Vyslanie elitných príslušníkov ozbrojených síl na návrh rezortu obrany dnes odobril parlament.

Na vybudovanie špeciálneho zoskupenia vojakov poskytnú Slovensku finančnú pomoc USA, a to až vo výške okolo 20 miliónov eur. Pôsobenie ozbrojených síl v Afganistane bude pokryté z rozpočtovej kapitoly ministerstva obrany.

V roku 2014 by to mohlo potenciálne predstavovať až 29,5 milióna eur. Reálna suma však bude závisieť aj od toho, koľko z maximálneho počtu 150 vojakov Slovensko nakoniec skutočne vyšle a ako dlho sa tam zdržia. Schválený mandát však počíta s návratom do februára 2015.

"Zmena konfigurácie, ktorá bola dnes schválená, odráža aktuálny vývoj a potreby našich spojencov. Z jednej strany predlžujeme pôsobenie našej jednotky v Kandaháre ešte o rok, a na druhej sa pripravujeme na vyslanie špeciálnej jednotky," povedal po rokovaní vlády minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Dodal, že o tom prebieha priebežná a detailná komunikácia s USA aj s NATO.

SOTG by mala byť vyslaná do priestoru operácie postupne od júna 2013. Ozbrojené sily najprv vyšlú predsunutú skupinu v počte do 35 osôb. Tá má vytvoriť podmienky pre vyslanie skupiny špeciálnych síl od februára 2014.

Slovenská SOTG bude vybavená vozidlami zapožičanými od USA, ktoré sú odolné voči improvizovaným výbušným systémom, osobnými zbraňami a ostatnou výzbrojou, ktorá zabezpečí ochranu slovenských vojakov.

Slovenský príspevok v misii má slúžiť na preklenutie kritického obdobia spojeného s ukončením operácie ISAF, ktoré je naplánované na rok 2014.

Zároveň je v súlade so závermi summitu NATO v Chicagu a podľa ministerstva obrany zodpovedá aj ekonomickým možnostiam Slovenska.