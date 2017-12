Kardinál Tomko: František bude mať sily, keď nie, príde ďalší pápež

V tajnej vyšetrovacej správe Vatikánu nie sú žiadne výbušné látky, hovorí jej spoluautor JOZEF TOMKO.

14. mar 2013 o 12:06 Mirek Tóda

Latinoameričania nie sú takí upätí na materiálno, ako my západniari, povedal kardinál JOZEF TOMKO slovenským novinárom o prvom pápežovi z nového sveta. Na otázky denníka SME odpovedal aj na kauzu VatiLeaks či Bezákovo odvolanie.

Vatikán má prvého pápeža z Latinskej Ameriky, prvého jezuitu a prvého Františka, čo to znamená pre katolícku cirkev?

„To už sú náznaky veľkých vecí. Pápež je človek slobodný. Hovorí sa, že má veľkú moc, povedal by som však, že má veľkú slobodu. Chvalabohu, dnes už nie sú tie tlaky, čo bývali v minulých storočiach, rázu politického, mocenského, záujmového. Pred tými je teraz pápež veľmi slobodný. On sám práve výberom mena všetkých prekvapil, to nikto nečakal."

Čo znamená, že si vybral práve Františka?

"Je to vôbec prvý raz, čo si ho vybral nejaký pápež, a to ich bolo 265. To už čosi značí, že tá voľba je naozaj osobná. František je symbol slobody, takej miernosti a radosti. Určite je to František z Assissi, niekto hovoril, že by to mohol byť aj František Xaverský, ale to si nemyslím. Keď sa tu povie Francesco, tak prvá vec, čo vám príde na rozum, je z Assissi. Sloboda, ktorá pochádza z chudoby, z toho, že sa zriekneš všetkého a nemáš o to starosti, lebo to všetko dávaš. Je to aj znak dávania. Všetko dal do služby ľudstva a najmä veriacich. Čo sa mne veľmi páčilo, ako dva- alebo trikrát počas svojho krátkeho prejavu oslovil Rimanov. Pápež je biskup Ríma ako nástupca svätého Petra. Ako biskup vie, čo to značí mať živý prístup k ľuďom. Aj to, čo zdôraznil, bratstvo medzi ľuďmi. To je prístup k ľudstvu. To, čo je sebecké, aby zmizlo a aby nastúpil skutočný bratský duch medzi ľuďmi. Je na ňom vidno, že to nie je len nejaká fráza."

A čo znamená, že pápež prvýkrát prichádza z Latinskej Ameriky?

„Začal by som tým, že v Latinskej Amerike žije veľká časť katolíkov. Čosi prozreteľné v tom je. On sám to naznačil, keď povedal, že moji kolegovia kardináli si mysleli, že treba zobrať niekoho z konca sveta. A to je druhý koniec sveta, keď si zoberieme, že zväčša sa pápež vyberal z Európy. Dnes sa však už nehovorí o národnostiach, je to vec psychologicky prekonaná. Latinoameričania nie sú zahľadení do seba a upnutí na materiálne tak kŕčovito. Vedia prijať aj chudobu s ľahkosťou, my, západniari, sme oveľa väčší materialisti.“

Ako ste ho vnímali počas generálnych kongregácií?

„Nehovoril veľa. Povedal veľmi krátky prejav, ale to tak zabralo, že všetci ostali zarazení. Bolo to veľmi hlboké.“

A čo povedal?

„Nechajme to tak.“

Aké sú najväčšie výzvy pre nového pápeža?

„Samozrejme, prvá vec je evanjelizácia. Bez evanjelizačného úsilia by nebola cirkev. Za tým je aj prístup k ľudstvu, aj tie problémy, ktoré má. Sú spory, napnutia, malé vojny, o ktorých sa nehovorí. Predchádzať im, tomu sa venuje aj Svätá stolica.“

Poznáte jeho postoj k škandálom, ktoré vyplávali? Ako ich chce riešiť?

„Myslím, že v Argentíne nemal nijaké problémy. Dnes hociktorý pápež upratovať bude, a to sa aj robí. Vieme, čo napísal Benedikt XVI. írskym či americkým biskupom. To je v línii pápežov.“

A keď sa dostane k tajnej správe o vyšetrovaní VatiLeaks, ktorú ste spísali, bude to preňho ťažké čítanie?

„To slovo tajné, to tam musíte hodiť, aby to ťahalo.“

No, videli ste ju len vy, vaši dvaja kolegovia a Benedikt.

„Traja sme boli a náš sekretár. Už máme od toho pokoj.“

Nemôžete povedať niečo o priebehu vyšetrovania, pri ktorom ste boli?

„No, vyšetrovanie... to boli také pohovory. Každý prišiel, spravil prísahu, aby sa cítili slobodní a mohli voľne rozprávať, a to je celé. Nečakajte nejaké výbušné látky, pretože také nie sú. Aj keď sú určite nejaké nedostatky. Cirkev je obrovská – jedna miliarda dvesto miliónov. Ja už ani nečítam tie veci, sú prehnané. Čo všetko sa popíše. Nevravím, že všetci ľudia sú anjeli, ale démonizovať nás je trochu priveľa.“

Taliani špekulovali, že správa bola taká vážna, že primala Benedikta k rezignácii.

„Čistý novinársky vynález. Tu sú niektorí veľmi šikovní, len keby lepšie používali svoju fantáziu.“

Použili ju, keď o vás napísali, že ste viedli vatikánsku kontrarozviedku?

„Je to také hlúpe, až je to smiešne. To by ste nemali brať vážne.“

Problémy však Vatikán má, čo priznali aj samotní kardináli na kongregáciách. Napríklad otvorene hovorili o Vatikánskej banke, ktorá má veľmi zlú povesť.

„Keď sa robili zbierky napríklad na misie, peniaze sa strácali, keď sme ich posielali cez iné banky. Čo sa však stalo, a je to naozaj veľmi negatívne, keď niektorý kňaz, napríklad na čele sirotinca, má právo na nejaký vklad. Príde za ním nejaký kamarát, veď daj aj pre mňa, tak potom unikajú peniaze aj pred daňou. To nebolo správne. Na to je komisia a robí čistky, aby to bolo jasné. Tá kritika z toho hľadiska je celkom správna. Aj v kúrii sme len ľudia a robia sa chyby, často veľké.“

Ako bude František vychádzať s emeritným pápežom Benediktom?

„Určite mu bude Benedikt k dispozícii, ak ho pápež osloví a bude chcieť od neho radu. Nie je to človek, ktorý by silou mocou chcel držať autoritu. Keby chcel, tak by si ju podržal.“

Po Benediktovej náhlej rezignácii sa hovorilo, že príde mladší pápež. František má 76 rokov, myslíte, že má dosť síl?

„Veď ste ho videli. Zdal sa vám ako slaboch? Ani Ratzinger, keď začínal, nebol najslabší. Bude mať sily, keď nie, príde ďalší pápež.“

Nastavil Benedikt nový precedens do budúcnosti?

„Samozrejme, tento postup môžu pápeži použiť, tak ako sme na to zabudli dlhé storočia, preto to bolo také prekvapenie. Ale on stále tvrdil, že pápež sa môže zriecť svojej funkcie."

Ako vnímate zákaz Konferencie biskupov Slovenska pre kňazov bez povolenia diecézy v dobe nových médií, keď aj pápež tweetuje?

„Keď kňaz niečo hovorí a vyjadruje sa k niečom, musí byť na to aj pripravený. A keďže ho berú aj ako predstaviteľa cirkvi, nech to bude človek, ktorého biskup sám schváli. Nech tam nejde človek, ktorý nie je schopný odpovedať. Všeobecne takáto norma existuje aj inde."

Je tiež poriadku, že zakázali odvolanému arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi reláciu v TA3?

„Trochu komplikovaný prípad.“

Môžete nám doňho vniesť trochu svetla?

„Nemôžem, pretože ho nepoznám.“

Časť slovenských veriacich je sklamaná, pretože im to nikto poriadne nevysvetlil.

„A vy poznáte tú odpoveď, čo vyšla stadiaľ z Ríma. Poznajú ho naši ľudia?“

Vy sám ste podporovali Bezáka pri jeho vymenovaní za arcibiskupa.

„Vy neviete, či som to urobil.“

František Mikloško to povedal v rozhovore pre .týždeň.

„Mikloško hovorí všeličo, ako to vie? Vie toľko, čo vy a nič viac. Myslíte, že tieto veci sa dejú na ulici?“

Kauza Bezák však rozdelila slovenskú spoločnosť na dva tábory. Nemrzí vás to?

„Keď nemám dostatočné informácie, tak neviem zaujať stanovisko. Najmä, keď vidím, čo sa popísalo aj o nás. Radil by som veľkú opatrnosť, keď ide o posudzovanie. Nerobte britké úsudky, ktoré sú radikálne. Zaberajú na ľudí a rozhnevajú ich. To voľakomu dobre sedí. Za Bezákovým prípadom ktosi čosi manipuluje. Dostal som fotografiu natlačenú ako pohľadnicu, na druhej strane s pichľavým citátom v troch rečiach, adresovaná bola štátnemu sekretárovi. Prišlo ich sem (do Ríma) 18-tisíc kusov. Kto to platí? A za akým cieľom?"

Ako majú slovenskí veriaci dôverovať cirkvi, keď o finančných škandáloch okolo arcibiskupa Sokola sa cirkev na Slovensku oficiálne nevyjadruje?

„Nevyjadrujem sa k tomu, pretože o tých škandáloch neviem. Žijem v Ríme. Keď ide o také veci, ozajstné prečiny, tak potom ozaj božia vôľa a cirkevné mlyny melú pomaly. Osobne poznám aj arcibiskupa Sokola, tie reči, čo sa povedali, mňa nepresvedčili.“