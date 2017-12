Ombudsmanka Dubovcová by chcela Dom ľudských práv

Za prenajaté priestory musí kancelária ombudsmanky zaplatiť značnú časť pridelených peňazí.

14. mar 2013 o 16:05 TASR

V štátnom by jej zostalo na činnosť viac.

BRATISLAVA. Na Slovensku by mal vzniknúť Dom ľudských práv. V tejto inštitúcii by sídlila kancelária verejného ochrancu práv, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Centrum právnej pomoci a Ústav pamäti národa.

Takúto iniciatívu dnes predstavila ombudsmanka Jana Dubovcová v správe, ktorou sa zaoberal ľudskoprávny výbor parlamentu.

Ombudsmanka tak opätovne poukázala na to, že jej kancelária v súčasnosti sídli v prenajatých priestoroch, a to aj napriek tomu, že táto ústavná funkcia bola zriadená pred viac ako desiatimi rokmi. V Česku sa túto otázku podarilo vyriešiť do dvoch rokov.

"Riešenie vidíme v tom, keby verejný ochranca práv dostal sídlo v niektorej zo štátnych budov. Vyriešilo by to aj materiálne podmienky, pretože my dnes 69 percent z pridelených prostriedkov vyplatíme na nájom, mzdy a poistné. Na činnosť nám ostáva 126-tisíc eur na celý rok," podotkla Dubovcová.

Získané peniaze by sa podľa nej mohli použiť napríklad na prácu v teréne a v regiónoch.

"Je vecou pani verejnej ochrankyne práv, aby vstúpila do rokovaní s vládou ako ústavný orgán, aby si tieto veci riešila. Nebudeme jej to riešiť my ako poslanci. Možno, že budú nové budovy napríklad po tom, ako sa niektoré úrady zlúčia," komentovala iniciatívu Dubovcovej šéfka poslaneckého klubu vládneho Smeru Jana Laššáková.

Zámer ombudsmanky šetriť však podľa vlastných slov podporuje.

Poslanci odobrili správu o činnosti verejnej ochrankyne práv za rok 2012, hoci nakoniec museli jej vystúpenie prerušiť.

Rokovanie výboru sa totiž časovo natiahlo až dovtedy, keď v parlamente začínala hodina otázok. Dubovcová preto dúfa, že diskusia bude pokračovať, keď sa ňou budú zaoberať poslanci v pléne.