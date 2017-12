Kontrola tajných služieb by sa mala sprísniť

Minister obrany navrhuje zriadiť užšiu pracovnú skupinu, ktorá by mohla vstupovať do evidencií odposluchov.

14. mar 2013 o 16:24 SITA

BRATISLAVA. Kontrola tajných služieb by sa mala sprísniť. Po rokovaní osobitného kontrolného výboru parlamentu na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva to uviedol jeho predseda Martin Fedor.

Vyššiu kontrolu tajných služieb by mal priniesť nový zákon o spravodajských službách, ktorý výboru v hrubých rysoch predstavil minister obrany Martin Glváč.

Znenie návrhu by mali mať členovia výboru k dispozícii do budúceho týždňa.

Fedor vyzdvihol, že kabinet si osvojil niekoľko jeho námetov na zvýšenie kontroly využívania informačno-technických prostriedkov (ITP).

"Vláda prevzala myšlienku užšej pracovnej skupiny, ktorá by vznikla na pôde kontrolného výboru. Táto skupina by mala právomoc vstupovať do evidencií v súvislosti s nasadzovaním ITP," konštatoval Fedor.

Poslanci z osobitnej skupiny by tak mohli nahliadnuť do evidencií odposluchov, ktorá obsahuje žiadosť o nasadenie ITP, súhlas sudcu s nasadením a vyhodnotenie alebo záznam o skartovaní odpočúvania.

S previerkou alebo bez?

Či by poslanci tejto užšej kontrolnej skupiny výboru museli absolvovať bezpečnostnú previerku, zostáva podľa šéfa výboru zatiaľ otvorenou otázkou. Podľa jeho slov existujú argumenty za aj proti.

Fedor naznačil, že okrem previerky existujú aj iné možnosti ako zabezpečiť, aby nedochádzalo k úniku informácií.

Už len vytvorením užšej skupiny sa podľa neho eliminuje možnosť únikov utajovaných skutočností.

"Do úvahy prichádza možnosť, aby poslanci skupiny podpisovali papiere, že s utajovanými skutočnosťami nebudú nikoho oboznamovať. Respektíve v prípade akýchkoľvek pochybností, keďže môžu byť zodpovední za úniky, tak by mohli podpisovať súhlas s preverením na detektore lži," vysvetlil exminister obrany.

Museli by odpovedať

Na základe nového zákona zároveň podľa Fedora nebude také jednoduché odvolať alebo vymenovať šéfa tajnej služby.

Zaviesť by sa mal inštitút vypočutia, kedy minister, respektíve riaditeľ tajnej služby bude musieť odpovedať na otázky poslancov, ktoré sa týkajú akéhokoľvek podnetu.

Rovnako by členovia výboru mali mať možnosť vypočuť kandidáta na post riaditeľa tajnej služby ešte pred jeho vymenovaním do funkcie, minister by mal tiež výboru uviesť dôvody, ak by chcel riaditeľa tajnej služby odvolať.