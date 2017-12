Sulík ani Kollár z SaS odísť nemienia. Aj keď vo voľbe prehrajú

Ak nevyhrám, zostanem členom SaS. Neodídem zo strany, ani žiadnu novú nezaložím, tvrdí úradujúci predseda Sulík.

15. mar 2013 o 12:00 TASR

BRATISLAVA. Kandidáti na predsedu SaS Richard Sulík ani Jozef Kollár nemienia v prípade svojho neúspechu vo voľbe šéfa odísť od liberálov.

Členovia SaS v sobotu na kongrese strany v Prešove zvolia predsedu, ktorý bude viesť liberálov nasledujúce štyri roky.

Žiadne urazenecké odchody, sľubuje Sulík

"Keď nevyhrám, zostanem členom SaS. Budem naďalej vykonávať svoju poslaneckú prácu. Neodchádzam zo strany, nebudem zakladať novú stranu. Takže žiadne urazenecké odchody," uviedol úradujúci líder Sulík.

Potvrdil, že viac už ale za stranu kandidovať vo voľbách nebude. "Dokončím tento mandát poslanca a potom uvidím, čo ďalej," doplnil. Pred voľbou predsedu si verí. "Vyzerá to tak, že by som to mal vyhrať," poznamenal.

O odchode v prípade neúspechu nepremýšľa ani Kollár, ktorý počas vlády Ivety Radičovej pôsobil ako šéf poslaneckého klubu SaS. "Nechystám sa odísť," vyhlásil.

Neočakáva ani masívne odchody zo strany v prípade víťazstva jedného alebo druhého kandidáta. "Myslím si, že po kongrese sa situácia upokojí," poznamenal Sulíkov vyzývateľ.

Obaja kandidáti si želali férovú stranícku súťaž a sú radi, že taká aj bola. "Najviac si vážim, že prvýkrát v histórii Slovenska prebehla skutočná férová súťaž," povedal Kollár.

Vo väčšine strán je podľa jeho slov voľba šéfa zvyčajne len divadlo. Dodal, že v demokratických subjektoch by mala prebiehať skutočná súťaž tak, ako v SaS.

Kde len urobili Sulíkovi liberáli chybu?

Galko: SaS vyjde zo súboja silnejšia

V SaS neprebieha podľa poslanca Martina Chrena pred voľbou predsedu strany hodnotový spor, ale len diskusia o tom, akou formou uskutočňovať politiku.

„Preto som presvedčený, že po voľbách v sobotu večer emócie opadnú a SaS bude ďalej pokračovať v presadzovaní hodnôt, ktoré sme spolu tvorili. SaS je a bude liberálnou stranou. Diskusia bola o tom, či dokážeme občanom lepšie komunikovať dôležité témy,“ povedal.

Chren vo voľbách predsedu podporuje Jozefa Kollára. „Je to vypočítateľný politik, ktorý dokáže presadzovať hodnoty. Je to čestný a férový človek. Môže priniesť SaS nových voličov, ktorí by k nám neprišli, keď je strana personifikovaná v osobe súčasného lídra,“ zdôraznil.

„Všetci očakávame, ako to dopadne. SaS vyjde z týchto volieb posilnená. Myslím, že Richard Sulík má v členskej základni miernu prevahu,“ povedal Ľubomír Galko.

Podľa neho členovia sa rozhodnú pre Sulíka, pretože SaS založil, rozvinul, vložil do nej svoje meno a česť. „Je čitateľnejší. Dá sa u neho odhadnúť, ako sa zachová,“ povedal. Galko nevylučuje, že po kongrese niekoľko ľudí stranu opustí.

„Nemôžem vylúčiť či poslanci, alebo radoví členovia, ktorí vkladali do niektorého z kandidátov očakávania, že ich postoj bol až radikálny, že by v prípade neúspechu sa rozhodli odísť. Väčší odchod nepredpokladám,“ konštatoval.

