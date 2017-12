Slávny balkón nemá len Vatikán. Na jednom sa začala éra komunistického teroru

Nielen Vatikán má balkón, na ktorom sa niekedy odohrávajú historické scény.

15. mar 2013 o 14:39 Anita Ráczová, Juraj Javorský, Anita Ráczová

V minulú stredu večer bol najsledovanejším miestom na svete balkón. Veriaci aj neveriaci dlhé minúty čakali, kedy sa odhrnú závesy, otvoria dvere a svet sa z Balkóna požehnaní Baziliky sv. Petra dozvie meno nového pápeža.

Na svete sú aj ďalšie balkóny, z ktorých sa aspoň občas menili dejiny. Dokonca aj v našej minulosti máme zopár zaujímavých balkónov.

Začiatok komunizmu

S balkónom sa spája jedna z najtemnejších udalostí našich novodobých dejín.

V marci pred 65 rokmi Klement Gottwald oznámil ľudu, že sa vracia od prezidenta (Beneša) aj so súhlasom so všetkými návrhmi komunistov. Tým prejavom sa začala éra komunistického teroru.

Historici sa síce úplne nezhodujú, či Gottwald odštartoval komunistický prevrat v roku 1948 na Václavskom námestí, alebo na Staromestskom námestí, alebo len z korby nákladného auta, ale známe fotografie Gottwalda v baranici sú z balkóna krásneho Paláca Kinských na Staromestskom námestí v Prahe.

O charaktere tých čias hovorí, že na fotografii bol pôvodne aj ďalší pohlavár, Vladimír Klementis, dokonca mal požičať Gottwaldovi povestnú baranicu.

No keď komunisti Klementisa po vykonštruovanom procese popravili, šikovnou retušou zmizol aj z fotografií slávnej balkónovej scény.

Fenomén nežnej revolúcie

Upierali naňho zrak státisíce Čechoslovákov z námestia a milióny cez televíziu. „Balkón Melantrichov“ – podľa vydavateľstva Melantrich, ktoré v budove na Václavskom námestí sídlilo, bol v novembri a decembri 1989 jedným z najdôležitejších miest v Československu.

Ešte skôr, než to komunisti definitívne vzdali, na ňom vystupovali ľudia, ktorým oficiálny režim zakazoval všetky pokusy o komunikáciu s verejnosťou. Revolúciu z neho hlásali Václav Havel i Alexander Dubček.

Známa je napríklad scéna, keď z balkóna zaspievali hymnu spoločne zakazovaný pesničkár, emigrant Karel Kryl a jeho protipól - komunistami tolerovaný a s režimom zžitý Karel Gott. Dav kričal „Ať žije Karel!“

Práve Balkón Melantrichov je aj hlavným dejiskom knihy novinára Karla Sedláčka Balkón – fenomén novembra 1989.

Deň zvrchovanosti

Zlom, na ktorý vraj čakali Slováci tisíc rokov, nastal 17. júla 1992, teda pol roka pred vznikom Slovenskej republiky. Podľa Vladimíra Mečiara, Ivana Gašparoviča či Jozefa Prokeša (z SNS) ním bola Deklarácia zvrchovanosti. Akt, ktorý bratom Čechom ukázal, ako to naozaj myslíme so spoločným štátom.

Krátko po hlasovaní o deklarácii v starej budove Slovenskej národnej rady, ktoré si politici navzájom vyhadzujú na oči dodnes, chceli nacionalisti pozdraviť nadšený, asi 300-členný dav na námestí.

A tak vznikli historické fotografie z balkóna starej budovy so štátotvorcami tých čias: Vladimírom Mečiarom, Ivanom Gašparovičom, Antonom Hrnkom, Milanom Čičom či povestným Augustínom Mariánom Húskom.

Mimochodom, v ten deň Václav Havel oznámil, že sa vzdáva prezidentského úradu v spoločnom štáte.

Nová podoba Bieleho domu

V roku 1945 sa ukázalo, že Bielemu domu bezprostredne hrozí zrútenie. Stav muriva a základov bol v zlom stave. Vtedajší americký prezident Harry Truman preto rozhodol, že sa bude systematicky prestavovať.

Práve v tom čase pribudla i notoricky známa časť– tzv. Trumanov balkón - známy oblúk so šiestimi stĺpmi.

Miesto kráľovských bozkov

Tu sa prvýkrát pobozkali Kate a William ako manželia, tu mávala v svadobných šatách Britom princezná Diana, z tohto miesta zdravili členovia kráľovskej rodiny verejnosť pri všetkých významných príležitostiach už od čias kráľovnej Viktórie.

Buckinghamský palác je hlavným sídlom kráľovskej rodiny už od roku 1837.

Keď hovorí žena

"Don't cry for me Argentina" síce nikdy naozaj nepovedala, no práve z balkóna „Ružového domu“ prednášala svoje plamenné prejavy prvá dáma Argentíny Eva Perón.

Manželka prezidenta Juana Peróna neváhala nazvať svojho muža Kristom, neustále zdôrazňovať svoj chudobný pôvod, bojovať za práva žien, budovať nemocnice. Tak si získala davy.

Najromantickejšia láska

„Rómeo, Rómeo, prečo si Rómeo? Zapri otca, odriekni sa mena! A či ak nechceš, prisahaj mi lásku – a prestanem byť Kapuletová.“

Tieto slová vložil Shakespeare do úst Júlii, ktorá v noci, stojac na balkóne, vyznáva lásku svojmu milému. Casa di Giulietta sa vďaka tomu stala najväčším lákadlom talianskej Verony.

Vražda potitika

Sotva Martin Luther King, jeden z najodvážnejších bojovníkov za práva amerických černochov, vyšiel na balkón motela v Memphise v štáte Tenesee, zaznel výstrel. Bol zavraždený najatým vrahom.