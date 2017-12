Teplotné extrémy pokračujú, Slovensko zostane rozkolísané

Klimatológ SHMÚ PAVEL FAŠKO hovorí, že zima tento rok tuhšia nebola.

15. mar 2013 o 20:25 Michal Piško

Viaceré cesty sú neprejazdné, v mestách vypadla elektrina, školy rušili vyučovanie. Je to výnimočná poveternostná situácia?

„Z toho hľadiska, že sa vrátila zima a v polovici marca mrzlo, to nie je výnimočné. Na druhej strane kombinácia silného vetra, ktorý by sa dal označiť ako metelica, a snehových prehánok v marci úplne bežná nie je, hoci sa to občas stáva.“

Čo spôsobilo zvrat počasia?

„Bolo to podmienené tým, že tlaková níž, ktorá sa vytvorila v posledných dňoch v oblasti Stredomoria a postupovala cez Balkán nad Ukrajinu a západné Rusko, bola dosť hlboká a výrazná. Z tohto dôvodu bol rozdiel tlaku vzduchu medzi vyšším tlakom nad severozápadnou Európou a nízkym tlakom nad Balkánom a Ukrajinou veľmi výrazný, a preto fúkal taký silný vietor. A to v kombinácii s výdatnými zrážkami spôsobilo problémy.“

Bude takéto veterné počasie ešte pokračovať?

„Tlaková níž postupovala pomerne rýchlo a už dnes bol vietor slabší ako vo štvrtok. Ustávali aj zrážky, ktoré sa presúvali na Ukrajinu. Počasie má však teraz veľmi veľkú dynamiku. Tak, ako sa prudko ochladilo vo štvrtok, by sa zasa na začiatku týždňa malo začať otepľovať. To je pre túto zimu typické, že veľmi nepriaznivé obdobia sa striedajú s otepleniami. Je to spôsobené tým, že teraz u nás neprevláda cirkulácia z Atlantického oceánu do vnútrozemia Európy, ale naopak prevláda cirkulácia pozdĺž poludníkov.“

Bola táto zima tuhšia ako zvyčajne?

„To je práve zaujímavé, na Slovensku zima nebola teplotne podpriemerná, ale platí to pre Rusko a Sibír. A práve to spôsobilo, že keď sa studený vzduch odtiaľ dostal do západnej Európy, tak nad teplejším Stredozemným morom podmieňoval vytváranie tlakových níží. Tie sa celú zimu pravidelne opakovali a prinášali kalamity.“

Snehu však bolo túto zimu viac.

„To je pravda, padal sneh, ale teplota bola len tesne pod nulou, mrazy neboli veľmi silné. Keby sme hodnotili zimu na Slovensku, ak neberiem do úvahy Lomnický štít a Chopok, tak najsilnejší mráz bol zaznamenaný v Oravskej Lesnej a to -22,8 stupňa Celzia. To však bolo ešte 8. decembra.“

Ako vyzerá najbližší týždeň? Skôr na lyže či na bicykel?

„Celé toto obdobie je veľmi nestabilné a charakter počasia sa stále strieda. V budúcom týždni sa určite oteplí nad nulu, ale nebude to ešte určite to, čo sme zažili minulý rok v marci.“

Aké počasie očakávate na druhú polovicu marca?

„Bude taká premenlivá, ako to bolo doteraz, a tomu bude zodpovedať aj rozkolísanosť teplotných pomerov.“