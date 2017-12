Audi od Malchárka riadila Čaplovičova pravá ruka

Jazdy schvaľovala šéfka kancelárie Dušana Čaploviča, ktorý vraj o limuzíne nevedel.

15. mar 2013 o 20:58 Matúš Burčík

Ministerstvo tvrdilo, že knihu jázd prenajatého auta nemá. Redakcii SME niekto poslal jej kópiu.

BRATISLAVA. Prenajaté Audi A6 od firmy Jirka Malchárka za tritisíc eur mesačne podliehalo priamo šéfke kancelárie ministra školstva Kataríne Andrassyovej.

Potvrdzujú to kópie knihy jázd za december 2012, ktoré do redakcie doručil v piatok anonym.

Andrassyová, ktorá je jedným z najbližších ľudí ministra Dušana Čaploviča zo Smeru, podľa dokumentov podpisovala všetky jazdy. Ministerstvo v piatok potvrdilo, že auto aj sama využívala.

„Auto bolo vyčlenené pre zamestnancov kancelárie ministra. V prípade pracovného rokovania auto využila aj riaditeľka kancelárie,“ priznal hovorca Michal Kaliňák.

Pracovali aj v nedeľu

Čaplovič od začiatku tvrdí, že o drahom prenájme nevedel. Nevysvetlil, prečo sa jeho úradníci potrebovali vyvážať v luxusnej limuzíne. Ministerstvo nechcelo ani povedať, ktorí konkrétne to boli.

Z knihy jázd vyplýva, že v decembri auto využívali aj počas víkendov.

V sobotu 1. decembra na ňom niekto išiel do Banskej Bystrice. V nedeľu 12. cestovalo do Zvolena a 16. do Nitry. Do záznamu o spotrebe za december vodič napísal 3728 najazdených kilometrov.

Kto v aute sedel a aký bol účel cesty, sa v knihe nepíše.

Kaliňák, ktorý nepoprel, že audi tiež využíval, zdôrazňuje, že sa využívalo len na služobné jazdy. Pravosť knihy, ktorú dostal na nahliadnutie, nepriamo potvrdil.

„Z uvedeného dokumentu vyplýva, že riaditeľka kancelárie vydávala súhlas na použitie auta, čo neznamená, že sa vozila ona,“ hovorí.

V kancelárii nebola

Andrassyovú sa redakcii nepodarilo počas dňa v úrade zastihnúť. Rovnako ani šoféra, ktorý s autom jazdil.

Koncom januára, keď sa o kauze začalo písať, ministerstvo prenájom auta zrušilo. Infožiadosť o poskytnutie knihy jázd začiatkom marca zamietlo.

„Knihy jázd k služobným motorovým vozidlám nemáme k dispozícii, pretože knihy jázd k jednotlivým služobným vozidlám nevedieme,“ odpovedal Andrej Hazucha z tlačového odboru.

Úradníci hovoria inak

Ministerstvo odmieta, že by klamalo. Dokument, ktorému sa bežne hovorí kniha jázd, sa totiž oficiálne nazýva Evidencia prevádzky osobného motorového vozidla.

„Zákon je zákon a hovorové výrazy sú hovorové výrazy,“ tvrdí Kaliňák. Ministerstvo vnútra pod vedením Roberta Kaliňáka s pojmom kniha jázd v infožiadosti nemalo problém.

Či bude za prenájom audi voči niekomu vyvodená zodpovednosť, ministerstvo neodpovedalo.

V stredu Čaplovič odvolal šéfa Ústavu informácií a prognóz školstva Juraja Homolu pre nové logo za 8650 eur. Prenájom audi za tri mesiace vyšiel na desaťtisíc eur.

Kniha jázd prenajatého Audi A6. Podpisy v časti Poznámka patria riaditeľke kancelárie ministra Kataríne Andrassyovej: