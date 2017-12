Hlina napísal blog o Martvoňovi, ten podáva trestné oznámenie

Alojz Hlina spomenul v blogu kauzu úradníčky z Univerzity Komenského, ktorá sa neskôr stala Bielou vranou.

16. mar 2013 o 9:43 TASR

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady za Smer Anton Martvoň podá na nezaradeného zákonodarcu Alojza Hlinu trestné oznámenie.

Dôvodom je Hlinov blog, v ktorom píše aj o Martvoňovi. Sociálny demokrat tvrdí, že Hlina v blogu klame.

Hlina v ňom kritizoval voľbu kandidátov na disciplinárnych sudcov. Nezaradenému poslancovi prekáža, že parlament volí bez toho, aby kandidátov poznali všetci poslanci osobne. Neraz navrhoval, aby sa prišli kandidáti predstaviť do pléna, avšak neúspešne.

Nepozdáva sa mu ani to, že viacerých kandidátov navrhol poslanec Martvoň.

Polícia už konala

"Človek, ktorého počítač 'vypisoval' ohováračské maily na úradníčku z jeho fakulty, ktorá si dovolila upozorniť na nekalé praktiky, a keď ju za to vyhodili z práce, išla robiť do McDonaldu. Tento poslanec dostal chuť na hamburger práve v prevádzke, v ktorej ich táto pani predávala. Takejto úbohosti je schopný ozaj len niekto...," píše v blogu Hlina.

"Podám trestné oznámenie. Na tom blogu boli absolútne nepravdy. Dá sa to overiť. To, čo predviedol poslanec Hlina, to už presiahlo všetky medze," reagoval Martvoň.

Tvrdí, že pokiaľ ide o posielanie ohováračských mailov z jeho mailovej adresy, v tejto veci prebehlo trestné stíhanie a bol nájdený konkrétny vinník.

Martvoň: Odišla sama

V súvislosti so spomínanou ženou, ktorá kedysi pracovala na Univerzite Komenského, povedal, že z univerzity odišla sama.

"Sama dala výpoveď," poznamenal. Dodal, že pokiaľ ide o neho, keď príde do spomínanej prevádzky rýchleho občerstvenia, tak si nepreveruje, kto tam robí.

"Či tam nerobí bývalý zamestnanec napríklad UK," podotkol. Zdôraznil, že sa nebol najesť u panej, ktorú spomína Hlina. "Bol som v inom rade," dodal Martvoň.