Sulík zostáva šéfom SaS, Kollár má podmienky spolupráce

Doterajší šéf strany získal vo voľbe 134 hlasov, jeho protikandidát Jozef Kollár 121.

16. mar 2013 o 14:58 SITA, Mikuláš Jesenský

Tesné víťazstvo Richarda Sulíka dokazuje názorovú rozpoltenosť strany. Záujem o spoluprácu však vyjadrili Sulík aj jeho súper Jozef Kollár.

PREŠOV. „Chcem si s Jozefom sadnúť a dohodnúť sa, aké zmeny budeme robiť,“ zdôraznil po zverejnení výsledkov volieb predsedu SaS Richard Sulík.

Sulík tvrdí , že je pripravený rokovať o zmenách vnútri strany, ktoré navrhol jeho rival Jozef Kollár.

Ďalšiu spoluprácu nevylučuje ani Kollár. Zopakoval, že záleží na tom, či Sulík bude rešpektovať aspoň dve podmienky – že nebude „krágľovať“ jeho prívržencov a osvojí si niektoré body z jeho „desatora“, ktoré ponúkal v kampani členom strany.

„Ešte pred voľbou som sa vyjadril, že toto robiť neplánujem. Oveľa dôležitejšia je pre mňa jednota strany,“ hovorí o krágľovaní Sulík.

Kollár svoj program neukázal

Viacerí členovia SaS, ktorí podporujú Kollára, odchod zo strany nepotvrdili, ani nevylúčili. Chcú počkať, ako dopadnú rozhovory.

„Záleží aj na tom, ako sa Richard postaví k výzvam, ktoré sme navrhli,“ povedal Daniel Krajcer.

Kollár odmietol poskytnúť denníku SME svoj volebný program. „Nechcem nabúrať možnú dohodu tlakom cez médiá. Bolo by to nefér. Je to výlučne vnútrostranícka záležitosť.“

Viacerí účastníci kongresu povedali, že Kollár chce stranu viac otvoriť novým členom, posilniť regióny, uprednostniť kolektívne rozhodovanie pred individuálnym, zvýšiť vyjednávací potenciál strany a tým vyviesť SaS z izolácie.

Agentúra SITA napísala, že z rokovacej sály prenikli informácie, podľa ktorých Sulík vo svojom vystúpení preto označil Kollára za oportunistu.

Sulík upozorňoval na stratu tváre

Staronový predseda za zavretými dverami údajne upozorňoval na možnú „stratu vlastnej tváre“ SaS, zdôrazňoval principiálne presadzovanie liberálnych hodnôt.

Sulík bude mať miernu podporu aj v trinásťčlennej republikovej rade. O tri miesta, ktoré sa uvoľnili skončením ročného mandátu, sa uchádzali ôsmi kandidáti.

Kongres v tajných voľbách do rady opäť zvolil poslancov Martina Chrena a Jozefa Mihála, Jaroslava Suju nahradí Vladimír Sloboda.

Voľba bola utajená ako vo Vatikáne, akurát dym chýbal Kto očakával, že v historickej sále prešovského Parku kultúry a oddychu, známej ako Čierny orol, v sobotu vzbĺknu vášne, mýlil sa. „Myslím si, že obaja sme zvládli tento boj so cťou... Napriek tomuto boju je SaS jednotnou stranou,“ povedal po oznámení výsledkov volieb spokojný Richard Sulík. „Kampaň bola na slovenské pomery korektná a slušná, za čo sa chcem poďakovať členom SaS z jedného aj druhého tábora,“ usmieval sa spoluzakladateľ strany a Sulíkov sok Jozef Kollár. Potom víťazovi zablahoželal, s úsmevom spolu zapózovali fotografom a pobrali sa na ďalšie rokovanie. Kongres, ktorý mal naznačiť ďalší vývoj strany, sa odohrával za zavretými dverami. Ešte aj koláčiky a pagáče pre novinárov naservírovali pred budovou. Počiatočné ťažko potláčané napätie medzi pofajčievajúcimi členmi oboch skupín nedokázali zmierniť ani dva gaštanové kone. Prišikoval ich miestny člen strany, „koňar“, ako Prešovčanov na východe prezývajú, Andrej Buday. Sulík údajne pred voľbou rečnil k delegátom dvadsať minút, Kollár päťdesiat. Nervozita ako-tak opadla až po zrátaní hlasov a vyhlásení výsledkov. Kollárov človek Juraj Droba s fľašou marhuľovice v ruke ťažko potláčal sklamanie. „Pripili sme si aj s ľuďmi z opačného tábora. A keby Richard nesedel za predsedníckym stolom, štrngol by som si aj s ním a pogratuloval mu. V príhovore po voľbách mi dal nádej, že bude akceptovať dôležité body z programu Jozefa Kollára. Slnko nad nami svieti, ideme ďalej!“ Ľubomír Galko žiaril spokojnosťou. „Ukázalo sa, že to nebola žiadna hra, divadlo, že to boli dvaja veľmi silní kandidáti. Teší ma, že voľba prebehla veľmi demokraticky a verím, že sa zomkneme ako jeden tím a budeme pokračovať v nastúpenej ceste.“ Oveľa zdržanlivejší bol kollárovec Daniel Krajcer. „Zachovávanie súčasného stavu bez zásadnejších zmien strane nepomôže... Otázka nestojí tak, za akých okolností odí〜deme či zostaneme. Ale čo sme schopní urobiť, aby nastal progres, reštart strany, ktorá jednoducho stagnuje.“ „Habemus predseda,“ žartoval ktosi v hlúčiku voličov. Z Čierneho orla sa, aspoň navonok, nedymilo.