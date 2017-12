Sulík: Na Cypre zrejme zachraňujeme peniaze ruskej mafie

Staronový šéf SaS potvrdil, že dnes by pri hlasovaní o eurovale postupoval rovnako ako pri páde vlády.

17. mar 2013 o 12:30 TASR

BRATISLAVA. Skutočnosť, že Richard Sulík bol opätovne zvolený na čelo SaS len tesne, nie je podstatná.

Sulík to vyhlásil v relácii RTVS O 5 minút 12 s tým, že získal o trinásť hlasov viac, a tým je to vybavené.

"Podstatné je, že som bol legitímne zvolený v tajných voľbách, nikým to nebolo spochybnené. Jozef Kollár prijal prehru veľmi korektne," podotkol. Atmosféru na kongrese označil za príjemnú a odmietol rozkol v SaS.

"Štiepenia sa neobávam, myslím si, že sme jednotní. Odlišné názory sú úplne v poriadku. Na to je politická diskusia, aby sme si ich vydiskutovali," vysvetlil.

Sulík zopakoval, že dve Kollárove podmienky, teda aby si osvojil časť jeho volebného desatora a aby akceptoval aj Kollárových podporovateľov, prijíma.

"Dodržím to, považujem tieto podmienky za zmysluplné. V mojom záujme bude ich dodržať. Veľkou chybou by bolo deliť ľudí na takých a onakých. To určite robiť nebudem," deklaroval.

Staronový šéf SaS potvrdil, že dnes by pri hlasovaní o eurovale postupoval rovnako ako v čase, keď padla vláda Ivety Radičovej.

"Koaliční partneri by už asi boli opatrnejší v spájaní hlasovaní. Dianie v Európe nám dáva za pravdu, že sme konali správne. Teraz pošleme milióny eur na Cyprus, kde sa zrejme zachraňujú peniaze ruskej mafie," konštatoval.

Na margo spolupráce so stranami Ľudovej platformy povedal, že SaS je samostatná nezávislá strana, liberálna, s jasnými hodnotami a víziou.

"Toto sú dôležité veci, na ktorých chceme stavať. Robiť koalície tri roky pred voľbami nám nedáva zmysel," priznal.

Súhlasí však so spoluprácou pri hľadaní spoločného prezidentského kandidáta. "Je najvyšší čas sa dohodnúť," uzavrel.