Sulík: Kočner je pseudokauza, uzavretá vec

17. mar 2013 o 20:21 Mikuláš Jesenský

Pád vlády nepovažuje za chybu, vo voľbách klesli pre pseudokauzy, tvrdí RICHARD SULÍK po znovuzvolení za šéfa SaS.

Čo vám rozhodnutie členov SaS hovorí?

„Že väčšina chce mať na čele SaS mňa.“

Ale želá si to len veľmi tesná väčšina...

„To je pravda, ale na tom nezáleží.“

V strane sú dve približne rovnako početné názorové skupiny. Čím chcete presvedčiť oponentov?

„Chcem ich presvedčiť výsledkami. Verím, že SaS sa bude vnímať ako vplyvnejšia strana. Posledné tri mesiace sme boli zamestnaní sami sebou, čo, samozrejme, voličov zneisťuje. Voliči nemajú radi, keď na verejnosti riešime naše problémy. Voliči chcú vidieť a počuť, že riešime ich problémy. O to sa budem snažiť.“

V parlamentných voľbách v roku 2010 SaS získala takmer dvanásť percent hlasov, vlani sa ocitla tesne nad prahom zvoliteľnosti. Ako chcete opäť získať dôveru voličov, ktorú zrejme naštrbili aj názorové rozdiely v strane?

„Pred rokom bola SaS vystavená silným útokom, médiá nás teda naozaj nešetrili. Prepukli rôzne pseudokauzy. Tento výsledok, ktorý sme dosiahli, nie je prirodzený. Myslím si, že v budúcich voľbách budeme na tom lepšie už len z tohto dôvodu. Nepoviem vám detailne, čo budeme robiť. To sa dohodneme my v našej kuchyni. Teraz to nebudem v médiách riešiť.“

Aj stretnutie s Mariánom Kočnerom považujete za pseudokauzu?

„Jasné, ale teraz nevidím najmenší dôvod sa k tomu vyjadrovať. Pána Kočnera som nevidel viac ako dva roky. Pre mňa je to dávno uzavretá vec.“

Svojho konkurenta Jozefa Kollára ste vo svojom vystúpení údajne obvinili z oportunizmu. Ako s ním chcete spolupracovať?

„Neviem, odkiaľ to máte. Kongres bol bez médií za zavretými dverami práve preto, aby sme si mohli otvorene povedať svoj názor. A to, čo sme si povedali vnútri, nebudem komentovať.“

Tá informácia prenikla z rokovacej sály...

„Nebudem to komentovať.“

SaS sa vo vláde Ivety Radičovej jednoznačne vymedzila voči koaličným partnerom. Viete si predstaviť ďalšiu spoluprácu s SDKÚ, Mostom a KDH?

„Samozrejme, že áno. Aj keď naše vymedzenie platí naďalej. Sme samostatná liberálna strana, postavená na svojich vlastných hodnotách, máme jasnú víziu, program, čo chceme na Slovensku meniť. Nevidím teraz nejakú veľkú možnosť v opozícii, aby sme sa veľmi spájali s ľudovými stranami, ale vieme si predstaviť vládnutie s nimi.“

Vaši bývalí koaliční partneri vám vyčítajú, že ste zapríčinili pád vlády.

„Nehlasoval som za pád vlády, to len vy tak tvrdíte. Bolo nešťastné a úplne zbytočné spájať hlasovanie o eurovale s vyjadrením dôvery vláde. Dnes by k tomu už zrejme nedošlo, ale keby sa situácia zopakovala, zachoval by som sa presne tak isto.“

Nenabúrali voľby predsedu vzťahy v SaS?

„Mám pocit, a ukázalo sa to aj v dueli s Jožom Kollárom, že medziľudské vzťahy vnútri strany sú veľmi dobré.“

Nemáte obavy, že známe tváre, ktoré stoja za Jozefom Kollárom, odídu zo strany?

„To je otázka na nich. Nechajme to tak, uvidíme, aký bude ďalší vývoj.“

Nevnímate to z ich strany ako podraz?

„Určite nie.“