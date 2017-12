Hlina: Zvolení kandidáti na disciplinárnych sudcov by sa mali vzdať

Poslanec upozorňuje, že predseda parlamentu nedal hlasovať o jeho procedurálnom návrhu.

18. mar 2013 o 12:58 sita, tasr

Alojz Hlina protestoval nielen búchaním topánky, ale aj zahradením jedného zo vstupov pre poslancov Smeru do priestoru, kde sa hlasuje.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Poslanec upozorňuje, že predseda parlamentu Pavol Paška nedal hlasovať o jeho procedurálnom návrhu.

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Alojz Hlina vyzýva ôsmich kandidátov na členov disciplinárnych senátov, aby sa kandidatúry vzdali.

Kandidátov zvolil parlament v tajných voľbách vo štvrtok. Hlina namieta, že pri voľbe došlo k porušeniu Rokovacieho poriadku Národnej rady, keďže predseda parlamentu Pavol Paška nedal hlasovať o jeho procedurálnom návrhu.

"Je to mimoriadne závažné porušenie rokovacieho poriadku, ktoré malo zásadný vplyv na voľbu," uviedol v pondelok pred novinármi Hlina.

Kandidátov chcel Hlina vypočuť

Nezaradený poslanec v procedurálnom návrhu žiadal odloženie voľby do času, kým kandidátov verejne vypočuje ústavnoprávny výbor parlamentu.

Hlina verejné vypočutie kandidátov na post disciplinárneho sudcu navrhoval už predtým, minulý rok ho podporilo 15 poslancov, naposledy všetci prítomní opoziční zákonodarcovia.

"Ako sa hovorí, že do tretice všetko dobré, bol vysoký predpoklad, že by to prešlo," poznamenal na margo neuskutočneného štvrtkového hlasovania pred tajnou voľbou.

Hlina bude analyzovať, či je voľba kandidátov platná. Od zvolených nominantov očakáva, že jeho výzvu sa na vzdanie sa kandidatúry prijmú a kandidatúry sa vzhľadom na okolnosti vzdajú.

"Tým pádom bude možné túto voľbu opakovať," dodal. Nezaradený poslanec zároveň upozornil, že ak Paška cez víkend v diskusných reláciách hovoril o pochybeniach pri voľbe kandidáta na generálneho prokurátora, ktoré sa nedajú dokázať, v tomto prípade došlo k jednoznačnému pochybeniu a porušeniu rokovacieho poriadku.

Paškov hovorca: Hlinove návrhy plénum neschválilo

"Národná rada dňa 14. marca 2013 v tajnej voľbe zvolila osem kandidátov na členov disciplinárnych senátov, z ktorých Súdna rada zvolí štyroch členov do tejto funkcie," reagoval na Hlinove vyjadrenia hovorca predsedu parlamentu Pavel Chovanec.

"V Ústavnoprávnom výbore pri posudzovaní návrhov kandidátov na členov disciplinárnych senátov nebola vznesená požiadavka na ich vypočutie na schôdzi výboru," zdôraznil.

Chovanec dodal, že pri schvaľovaní programu 16. schôdze NR SR poslanec Alojz Hlina požiadal o vypočutie kandidátov na členov disciplinárnych senátov na schôdzi NR SR alebo schôdzi Ústavnoprávneho výboru NR SR. "Tieto návrhy poslanca Hlinu neboli plénom schválené," podčiarkol hovorca Pavla Pašku.

Zablkoval vchod, búchal topánkou

Poslanci vo štvrtok zvolili ôsmich kandidátov na členov disciplinárnych senátov. Z týchto ôsmich sudcov Súdna rada Slovenskej republiky zvolí štyroch členov disciplinárnych senátov.

V tajnej voľbe uspeli sudcovia Tatiana Buchvaldová, Mikuláš Géczi, Iveta Halvoňová, Anna Peťovská, Patrik Príbelský, Miroslav Račko, Blažena Stašíková a Michal Truban. Všetkých kandidátov navrhli poslanci Smeru.

Proti spôsobu volieb protestoval nezaradený poslanec Hlina. Ten už pri schvaľovaní programu 16. schôdze navrhoval, aby kandidátov na disciplinárnych sudcov vypočul parlament alebo ústavnoprávny výbor. Smer jeho návrh vtedy zamietol.

"Stav nášho súdnictva je žalostný a keď majú poslanci možnosť voliť niekoho, kto bude mať vplyv na to, ako bude v budúcnosti vyzerať, tak odmietnu týchto ľudí spoznať. Je to úbohé," konštatoval.

Hlina preto zablokoval vchod do jedného z dvoch otvorov, kde sa tajne hlasuje. "Aby som vám plasticky ukázal, že nie ste slobodní, doprajem vám vchádzať do jedného otvoru," odkázal Hlina poslancom Smeru.

Zároveň si vyzul topánku a búchal ňou počas tajného hlasovania o stenu.