Maturantom z angličtiny uznajú body pri problémových otázkach

18. mar 2013 o 13:39 SITA

Niektoré otázky v teste z anglického jazyka mali viacero správnych odpovedí.

BRATISLAVA. Študenti, ktorí minulý týždeň písali maturitné testy z angličtiny, nemohli stratiť body nie vlastnou vinou.

Odpovede im budú uznané aj v prípade, ak napríklad v teste úrovne B2 v úlohe 48 použili slovo glamourous a nie glamorous, uviedla riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kánovská v reakcii na vyhlásenia poslanca za OĽaNO Richarda Vašečku.

Toho učitelia upozornili na problémy v externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka úroveň B2 Language in Use č. 2, kde sa úloha č. 48 týkala slovotvorby.

Študenti mali vytvoriť slovo z určeného základu glamour a správne ho zapísať do odpoveďového hárku. Podľa kľúča na opravovanie testu bola správna odpoveď glamorous.

"Ak žiaci použili výraz glamourous, s ktorým sa mohli stretnúť napríklad pri práci so staršími prekladovými slovníkmi, bude im táto odpoveď uznaná ako správna," povedala pre agentúru SITA Kánovská.

Žiadny žiak, ktorý použil tento výraz, nebude znevýhodnený a jeho odpovede budú vyhodnotené ako správne.

Podobná situácia nastala aj v úlohe č. 56, kde učitelia mohli uznať iba slovo However s veľkým písmenom. Študenti však našli aj iné slová, ktoré by v danom kontexte bolo možné uznať za správne: napr. Nevertheless, Fortunately.

Aj v tomto prípade podľa Kánovskej, ak vzťahy vo vetách pochopili nie ako protichodné, čo vyplývalo z kontextu, ale ako doplňujúce a použili pojmy Nevertheless, Fortunately - s veľkým písmenom, pretože ide o začiatok novej vety - bude im táto odpoveď uznaná ako správna.

Kánovská uviedla, že hodnotitelia testov z anglického jazyka mali počas opráv úloh s krátkou odpoveďou externej časti maturitnej skúšky na školách možnosť využiť telefonické konzultácie s autormi testov.

Školy, ktoré upozornili na výskyt už spomenutých odpovedí, po zasadnutí odbornej komisie aj písomne vyrozumeli, že odpovede budú všetkým žiakom uznané za správne.

"Nepokladáme preto za relevantné šíriť vopred poplašnú informáciu, že žiakom odpovede uznané neboli," dodala Kánovská.