O Čentéšovi môže podľa Macejkovej rozhodnúť aj namietaný sudca

Doktrína nevyhnutnosti umožňuje pojednávať a rozhodovať aj sudcovi, ktorý by bol inak vylúčený.

18. mar 2013 o 13:14 SITA

KOŠICE. Ústavný súd by mohol rozhodnúť o sťažnosti nevymenovaného kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša aj napriek tomu, že Čentéš a prezident Ivan Gašparovič už v súvislosti so sťažnosťou podali veľké množstvo námietok zaujatosti na ústavných sudcov.

Hoci už zostali len dve nenamietnuté sudkyne (predsedníčka Ivetta Macejková a sudkyňa Marianna Mochnáčová), tretí chýbajúci člen senátu nemusí byť prekážkou.

Vyplýva to z pondelkového vyjadrenia predsedníčky ústavného súdu Ivetty Macejkovej. V nej spomenula možnosť uplatnenia tzv. „doktríny nevyhnutnosti“.

Doktrína vráti vylúčeného sudcu

Doktrína umožňuje sudcovi, ktorý by bol inak vylúčený, pojednávať a rozhodovať vo veci z dôvodu, že ak by sa tak nestalo, viedlo by to k nespravodlivosti, resp. odopretiu spravodlivosti.

"V každom prípade, ako predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky považujem za potrebné aj v mene mojich kolegov, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vyhlásiť, že ústavný súd bude hľadať riešenie vzniknutej procesnej situácie v predmetnej veci, ktoré bude ústavne konformné a umožní, pokiaľ možno, v primeranej lehote ústavnému súdu o sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., rozhodnúť," uviedla Macejková.

Macejková upozornila, že ustanovenia zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, ako aj ustanovenia rozvrhu práce ústavného súdu umožňovali doposiaľ riešiť aj situácie opakovaného, resp. viacnásobného vznesenia námietky predpojatosti proti niektorému zo sudcov ústavného súdu.

Pri ich interpretácii a aplikácii ústavný súd vychádza z požiadavky zachovania ústavne spravodlivej rovnováhy medzi právom účastníka konania na prerokovanie veci nestranným súdom a princípom zákazu denegatio iustitiae - odopretie spravodlivosti.

Odmieta, že by nekonali dostatočne rýchlo

Predsedníčka ústavného súdu odmieta tvrdenia a názory, že by ústavný súd v tomto prípade nekonal dostatočne rýchlo alebo neštandardným spôsobom.

„Pokiaľ ide o konanie o sťažnosti Jozefa Čentéša, ústavný súd si je vedomý možných procesných komplikácií vyplývajúcich z veľkého počtu námietok predpojatosti vznesených účastníkmi konania, za ktoré nemôže niesť zodpovednosť, ale musí sa s nimi ústavne súladným spôsobom vysporiadať,“ oznámila okrem iného vo vyjadrení predsedníčka Macejková.

Ústavný súd v pondelok potvrdil, že prezident vzniesol námietku zaujatosti aj voči ústavným sudcom Rudolfovi Tkáčikovi a Ľudmile Gajdošíkovej.

Námietky predpojatosti ústavnému súdu doručili tak zo strany Jozefa Čentéša - konkrétne 9. januára a 20. februára, ako aj zo strany prezidenta Ivana Gašparoviča - konkrétne 28. januára, 14. februára a 13. marca.