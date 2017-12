Kauza Čentéš: z namietaných sudcov môžu chýbajúceho aj vyžrebovať

Množstvo námietok v prípade spôsobilo komplikácie. Vedenie súdu aj Smer tvrdia, že verdikt padne.

18. mar 2013 o 20:38 Veronika Prušová

Predseda parlamentu s novou voľbou generálneho prokurátora stále čaká na ústavných sudcov. Premiér chce pomôcť aj rýchlou novelou, ak bude treba.

BRATISLAVA. Rozhodnutie v spore nevymenovaného kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša a prezidenta Ivana Gašparoviča nemá zastaviť ani množstvo námietok, ktoré obaja voči sudcom vzniesli.

Predsedníčka súdu Ivetta Macejková v pondelok v súvislosti s množstvom námietok pripúšťa „možné procesné komplikácie“, zároveň však dala najavo, že znefunkčnenie Ústavného súdu preto nehrozí.

Kauza nového generálneho prokurátora teraz čaká na rozhodnutie z Košíc. Slovensko ho už nemá 747 dní.

Ďalší postup neprezradila

Macejková v najnovšom stanovisku zatiaľ neprezradila, aký kľúč ústavní sudcovia zvolia, keď by mal byť z rozhodovania „vyautovaný“ už takmer celý Ústavný súd.

Z trinástich sudcov ostali už len dve sudkyne – Macejková a Marianna Mochnáčová, ktoré Čentéš alebo prezident nenamietali. Na rozhodovanie je to málo, senáty, ktoré prijímajú rozhodnutia, sú trojčlenné.

Takáto situácia v Košiciach ešte od vzniku Ústavného súdu v roku 1993 nevznikla, no predsedníčka hovorí, že zákony súdu umožňujú riešiť aj situácie opakovaného či viacnásobného vznesenia námietok predpojatosti proti niektorému zo sudcov.

Ústavný súd môže už teraz riešiť situáciu opakovaných, či viacnasobných námietok.

V takých prípadoch dáva pozor na zachovanie rovnováhy medzi právom účastníka na nestranný súd a princípom zákazu odmietnutia spravodlivosti. Ten umožňuje povolať k rozhodnutiu sudcu, ktorý by bol inak vylúčený.

To by malo platiť aj pre prípad posúdenia Čentéšovho prípadu, ktorý v januári podal sťažnosť, že ho prezident nevymenoval.

Chronológia - Čentéš vs. prezident:

Riešením je žrebovanie

Zástupca riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV Jozef Vozár hovorí, že riešením by mohlo byť, ak by teraz súd k dvom nenamietaným sudkyniam do senátu vyžreboval tretieho z tých, ktorých Čentéš alebo prezident už namietli.

„Žrebovanie by sa však nemalo týkať sudcov, o ktorých zaujatosti už Ústavný súd rozhodol,“ dopĺňa Vozár.

Stalo sa tak v prípade sudcu Petra Brňáka a Milana Ľalíka. Otázne je, ako sa postaviť k sudcom Dobríkovi a Auxtovi.

Pri tejto sťažnosti o ich zaujatosti Ústavný súd síce nerozhodol, ale v minulosti už Čentéšovi pri ich namietaní vyhovel.

Smer si počká

Premiér Robert Fico do Košíc opakovane odkazuje, aby súd našiel východisko.

Ak nenájde riešenie na základe platnej legislatívy, mal by prísť s návrhom novely, ktorý je vláda pripravená predložiť v skrátenom legislatívnom konaní.

Na verdikt chce čakať aj predseda parlamentu Pavol Paška. „Postoj Ústavného súdu je prioritný,“ odkázal cez hovorcu na otázku, kedy spustí novú voľbu.

Rozhodnutím súdu svoju kandidatúru podmieňuje aj favorit Smeru Jaromír Čižnár.

Aj Texas nás môže inšpirovať pri voľbe generálneho prokurátora, myslí si Lukáš Fila

Ako vznikol pat