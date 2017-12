Čentéš namieta aj Macejkovú, zostal posledný sudca

Nevymenovaný kandidát na generálneho prokurátora bližšie neupresnil, v čom spočívajú dôvody námietky.

19. mar 2013 o 10:25 sita a sme.sk

BRATISLAVA. Jozef Čentéš podal na Ústavnom súde námietku predpojatosti voči jeho predsedníčke Ivette Macejkovej s návrhom na jej vylúčenie z rozhodovania v spore medzi ním a prezidentom Ivanom Gašparovičom.

Uvádza sa to vo vyhlásení Jozefa Čentéša, ktoré agentúre SITA poskytol advokát Peter Kubina.

"Námietku som podal preto, lebo podľa môjho názoru existujú skutočnosti, z ktorých podstatná časť je aj verejne známa, zakladajúce dôvodné pochybnosti o nepredpojatosti predsedníčky Ústavného súdu so zreteľom na jej pomer k prejednávanej veci a k prezidentovi ako druhému účastníkovi konania," uviedol Čentéš.

Tým je podľa neho daný zákonný dôvod na podanie námietky, ktorej opodstatnenosť posúdi príslušný námietkový senát ústavného súdu.

Až keď rozhodne Ústavný súd

Čentéš nechce bližšie špecifikovať, v čom spočívajú dôvody námietky.

"Z dôvodov ľudského a profesionálneho rešpektu voči predsedníčke Ústavného súdu JUDr. Ivette Macejkovej, PhD. nepovažujem v tejto chvíli za vhodné uvádzať v detailoch konkrétne skutočnosti, ktorými je námietka odôvodnená. Tieto skutočnosti sa stanú oficiálne známymi až vtedy, keď Ústavný súd o podanej námietke rozhodne, a dovtedy sa k týmto skutočnostiam vyjadrovať nebudem," napísal.

Dodal však, že tieto skutočnosti sú rovnakého charakteru a prinajmenšom rovnakej závažnosti ako tie, na základe ktorých ústavný súd dosiaľ vyhovel jeho dvom predchádzajúcim námietkam predpojatosti voči iným sudcom.

"Keďže predsedníčka Ústavného súdu JUDr. Ivetta Macejková, PhD. dosiaľ v konaní ako sudkyňa nepôsobila, nebol dôvod ani možnosť podať túto námietku skôr," ozrejmil.

Doktrína nevyhnutnosti

Ústavný súd by mohol ale podľa Macejkovej rozhodnúť aj napriek tomu, že Čentéš a prezident Ivan Gašparovič už podali veľké množstvo námietok a zostala už len jedna nenamietnutá sudkyňa - Marianna Mochnáčová.

Predsedníčka Ústavného súdu spomenula možnosť uplatnenia tzv. „doktríny nevyhnutnosti“.

Doktrína umožňuje sudcovi, ktorý by bol inak vylúčený, pojednávať a rozhodovať vo veci z dôvodu, že ak by sa tak nestalo, viedlo by to k nespravodlivosti, resp. odopretiu spravodlivosti.

Ako vznikol pat