Po rozhodnutí Krajského súdu v Trnave sú deti Boórovej v jej starostlivosti

Matka detí sa domáhala, aby zverili maloleté deti do jej osobnej starostlivosti. Okresný súd v Dunajskej Strede to vtedy zamietol.

19. mar 2013

TRNAVA. Krajský súd v Trnave dnes zrušil uznesenie Okresného súdu (OS) v Dunajskej Strede a dočasne zveril maloleté deti Ivany Boórovej, Martina a Samuela, do osobnej starostlivosti matky.

TASR informovala hovorkyňa KS súdu Barbora Hergottová.

OS zamietol 21. februára žiadosť Ivany Boórovej o zverenie maloletých synov do jej starostlivosti a deti zostali v opatere starej mamy Eleonóry Študencovej.

Matka detí sa domáhala, aby súd vydal predbežné opatrenie, na základe ktorého by sa na čas, do rozvodu manželstva rodičov, zverili maloleté deti do jej osobnej starostlivosti.

Zároveň žiadala upraviť styk otca s maloletými deťmi, ako aj jeho vyživovaciu povinnosť voči nim.

Okresný súd jej žiadosť vtedy zamietol s tým, že za daného stavu neboli preukázané také skutočnosti, ktoré by osvedčovali potrebu dočasného zverenia maloletých detí do starostlivosti ich matky.

Navrhovateľka vo svojom návrhu na vydanie predbežného opatrenia poukázala na skutočnosť, že došlo k zmene pomerov, ktoré odôvodňovali zverenie maloletých do starostlivosti starej matky.

Medzičasom sa na územie Slovenska vrátili obaja rodičia a teda nie je naďalej dôvod na to, aby boli maloletí zverení do osobnej starostlivosti starej matky.