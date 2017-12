Školskí odborári chcú povinnú škôlku pre päťročné deti

Povinnosť zákonných zástupcov prihlásiť dieťa do materskej školy presadzuje Európska komisia.

20. mar 2013 o 12:03 SITA

BRATISLAVA. Povinnú škôlku pre päťročné deti by chceli presadiť školskí odborári. Tento krok by aj podľa ministerstva školstva pomohol pripraviť deti na ďalšie vzdelávanie.

"Ak by všetci prešli predškolskou výchovou, mali by potom menší problém zvyknúť si na školské prostredie, získali by základné zručnosti," povedal podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pre základné školstvo František Šáry.

Školskí odborári minulý týždeň na konferencii hovorili o hlavných problémoch školstva a hľadali riešenia. V oblasti základného školstva je podľa nich dôležité aj to, aby sa zabezpečila stopercentná zaškolenosť päťročných detí a rozšírila zaškolenosť štvorročných detí.

Hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák doplnil, že u nás momentálne môžu deti rok pred nástupom do školy bezplatne navštevovať materskú školu a túto možnosť využíva väčšina rodičov. Povinnosť zákonných zástupcov prihlásiť dieťa do materskej školy presadzuje Európska komisia.

"K danej otázke z hľadiska vplyvu na verejné financie treba pristupovať zodpovedne a postupne. Vzhľadom na to, že materská škola okrem iného utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, bol by tento krok významný hlavne z dôvodu prípravy detí na vzdelávací systém," doplnil Kaliňák.

Minuloročný prieskum Centra pedagogického výskumu Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied potvrdil, že väčšina ľudí je za povinnú škôlku rok pred nástupom do školy.

Podľa prieskumu takmer deväť desatín respondentov súhlasí, aby päťročné deti povinne chodili do škôlky. Celkovo 54,7 percenta povedalo jednoznačne áno a 34,6 percenta si myslí, že by skôr mali ako nemali povinne chodiť do materskej školy.