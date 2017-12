Žitňanská chce okresať právomoci prokurátorov

Väčšie práva pre prokurátorov navrhuje dvojica poslancov za Smer Vladimír Faič a Anton Martvoň.

20. mar 2013 o 12:34 TASR

Nemyslím si, že by sme mali zájsť tak ďaleko, aby prokurátor mal právo nazerať do všetkých súdnych spisov, hovorí Lucia Žitňanská.(Zdroj: SITA)

Väčšie práva pre prokurátorov navrhuje v novele Občianskeho súdneho poriadku dvojica poslancov za Smer Vladimír Faič a Anton Martvoň.

BRATISLAVA. Predsedníčke poslaneckého klubu SDKÚ a exministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej sa nepáči rozsah civilných konaní, pri ktorých by mohol prokurátor využiť nové kompetencie.

Ide o nahliadanie do spisov a vyžiadanie si informácií z registrov v súdnych konaniach. Poslankyňa navrhuje, aby nové kompetencie mohli prokurátori využiť len v prípadoch, keď je jednou zo strán sporu štát, alebo ním zriadená organizácia.

"Nemyslím si, že by sme mali zájsť tak ďaleko, aby prokurátor mal právo nazerať do všetkých súdnych spisov, do ktorých má právo vstúpiť, predtým, ako do konania vstúpi," uviedla v rozprave k novele Občianskeho súdneho poriadku z dielne poslancov Smeru Vladimíra Faiča a Antona Martvoňa.

Žitňanská doplnila, že podľa novely by mali mať prokurátori prístup k spisom a informáciám z registrov v prípade konaní, v ktorých je účastníkom štát, ale aj v prípade tých, kde štát nefiguruje. S tým nesúhlasí.

"Zúžme právo nazerať do spisu a právo na prístup k informáciám len na tie konania, kde sa jedná o záujem štátu," povedala.

Predkladateľ Martvoň s takýmto návrhom nesúhlasí. "My chceme zabezpečiť, aby boli dôsledne chránené práva a zákonom chránené záujmy nielen štátu, ale aj fyzických a právnických osôb," reagoval Martvoň.

Vládny poslanec zdôraznil, že štát má záujem aj na tom, aby bola zachovaná zákonnosť, ale aj dôslednosť ochraňovania dodržiavania fyzických a právnických osôb v týchto konaniach.

Dodal, že v prípade súkromnoprávnych konaní, ako ich nazvala Žitňanská, ide o veci vrátenia dieťaťa napríklad pri medzinárodných únosoch.

"Ide o veci výchovy maloletých, opatrovníctva. Toto sú prípady, kde chceme, aby prokuratúra dôsledne chránila záujmy fyzických aj právnických osôb," doplnil Martvoň.