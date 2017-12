Fico: Slovensko nie je právny štát

Premiér nepochybuje, že šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin po odbornej stránke svoju funkciu zvláda.

20. mar 2013 o 13:55 sme.sk

BRATISLAVA. "Ak si zoberiem konkrétneho človeka, ktorý sa dostane do vážneho právneho problému a má záujem si tento vážny právny problém presadiť, tak sa dostáva do obrovských ťažkostí. Ak porovnáme tie ťažkosti s inými krajinami, tak musím povedať, že Slovensko nie je štandardný právny štát," vyhlásil Robert Fico v roku 2006.

Na aktuálnu otázku moderátora relácie RTVS Sobotné dialógy z dňa 16. marca, či je Slovensko po piatich rokoch, ktoré už odvtedy Fico absolvoval vo funkcii premiéra, štandardný právny štát, odpovedal slovenský premiér jednoznačne: "Nie."

Viac peňazí, viac spravodlivosti

Podľa Roberta Fica sa totiž ľuďom s vyšším platom dostáva pred súdmi viac spravodlivosti, pretože si vedia zaplatiť lepších advokátov.

"Pokiaľ nebude na Slovensku životná úroveň, ktorá bude primeraná krajinám západnej Európy, ťažko môžeme hovoriť o štandardnom právnom štáte," vyhlásil Fico.

Za príklad dáva slobodu pohybu. "Keď má niekto tritisíc eur, tak môže ísť niekam. Ale keď má niekto tristo eur, tak je rád, že vyjde z dediny do okresného mesta a spraví si sobotný nákup."

O štandardnom právnom štáte je podľa premiéra možné hovoriť hlavne vtedy, keď ľudia majú ekonomické zázemie, aby sa mohli domôcť ľudských práv.

Na otázku o zlom stave justície na Slovensku Fico odpovedal, že by si želal silnejšiu samosprávu vo vnútri súdov a prokuratúry.

"Nepovažujem za správne, keď tí, čo majú v rukách nástroje a rozhodujú o iných, priamo využívajú tieto nástroje na svoju vlastnú ochranu," povedal premiér.

"Majú na to právo, no nevyznieva to dobre," dodal.

Žitňanská: Je to nehorázne

Predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina premiér hodnotiť odmietol, no nepochybuje, že po odbornej stránke svoju funkciu zvláda.

Lucia Žitňanská z SDKÚ považuje vyjadrenia premiéra za nehorázne.

"Odkázať občanom, že sa práva domôžu až vtedy, keď budú mať na to peniaze, je viac ako nehoráznosť," napísala na blogu.