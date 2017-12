Lajčák: Ospravedlnenie Maďarom Benešove dekréty neuzavrie

Slovensko je podľa Lajčáka pripravené o téme Benešových dekrétov rokovať.

20. mar 2013 o 13:26 SITA

BRATISLAVA. Sporná otázka Benešových dekrétov sa určite nevyrieši len tým, že Slovensko sa ospravedlní Maďarom, vyhlásil v stredu po rokovaní vlády minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Reagoval tak na vyhlásenia maďarského šéfa diplomacie Jánosa Martonyiho, ktorý v utorok pre agentúru MTI povedal, že ospravedlnenie Maďarom žijúcim na Slovensku by viedlo k vzájomnému zmiereniu a uzavretiu minulosti.

Len ospravedlnenie Slovenska nestačí, tvrdí

Slovensko dnes podľa Lajčáka dokáže s Maďarskom diskutovať aj o takej citlivej téme, akou sú Benešove dekréty, a ak sú obe krajiny pripravené, môžu túto otázku uzavrieť.

"Samozrejme, nie je to čiernobiele, je to komplexnejšia záležitosť než česko-nemecké vyrovnanie. Určite to nie je o tom, že Slovensko sa má ospravedlniť a tým to celé bude ukončené," povedal Lajčák.

Zdôraznil, že Slovensko je pripravené o tejto téme rokovať. "Môžeme si sadnúť a povedať si, čo treba urobiť, aby sme raz a navždy túto kapitolu uzavreli," poznamenal.

Benešove dekréty však podľa jeho slov vnímame ako súčasť povojnového usporiadania a sú "neotvoriteľné práve preto, že by sme nikdy nemohli akceptovať spochybnenie výsledkov druhej svetovej vojny."

Ako Lajčák uzavrel, môžeme vytvoriť zoznam otázok, za ktoré by sa druhá strana mohla ospravedlniť, tadiaľ však cesta nevedie.

Martonyi: Ospravedlnenie je cestou k zmiereniu

Martonyi svojimi vyhláseniami reagoval na tvrdenia Lajčáka pre český denník MF DNES.

Šéf slovenskej diplomacie naznačil, že si vie predstaviť ospravedlnenie slovenským Maďarom podobne, ako sme sa ospravedlnili karpatským Nemcom v roku 1990.

V rozhovore pre český denník však dodal, že na niečo také sú potrebné obe strany.

Martonyi reagoval, že na základe Lajčákovho vyhlásenia by sa mohla otázka Benešových dekrétov vyriešiť.

"Myšlienka kolektívnej viny, a to aj v historickom kontexte, je v dnešnej Európe neprijateľná," povedal Martonyi.