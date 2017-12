Novotný by Žitňanskú a Beblavého z SDKÚ nevyhadzoval, ale sankcie pripúšťa

Prezídium SDKÚ sa vo štvrtok bude zaoberať projektom Tvoríme Slovensko Lucie Žitňanskej a Miroslava Beblavého.

20. mar 2013 o 16:01 SITA

Názory na to, či Žitňanská má zostať na čele poslaneckého klubu, sa v poslaneckom klube rôznia, tvrdí Viliam Novotný.

BRATISLAVA. Prezídium SDKÚ sa bude vo štvrtok zaoberať iniciátormi projektu Tvoríme Slovensko, ktorými sú poslanci Lucia Žitňanská a Miroslav Beblavý.

V strane sú názory, že za ich aktivitu, o ktorej neinformovali vedenie SDKÚ, by mali dostať nejakú sankciu.

Žitňanská sa k rokovaniu vyjadrí až po rokovaní prezídia, pretože pred jeho rokovaním necíti potrebu komentovať situáciu.

Moja dôvera v Žitňanskú je otrasená, tvrdí

„Podľa môjho názoru prišlo k porušeniu stanov vo veci politickej zodpovednosti aktérov tohto projektu,“ povedal podpredseda SDKÚ Viliam Novotný.

Sám by za sankcie hlasoval. „Nie je možné, aby členovia flagrantne obchádzali stanovy. Ak nebudeme na toto reagovať, tak potom môže stanovy porušovať každý člen. Potom sa však meníme na OĽaNO a nie na politickú stranu,“ vyhlásil.

Podľa Novotného vylučovať Žitňanskú a Beblavého by zo strany nemali. „Ale upozorniť ich, že niečo robia zle a nie je to v súlade s programom a stanovami SDKÚ, je namieste,“ povedal s tým, že v Košickom a Prešovskom kraji sú skôr radikálnejšie názory na riešenie tohto problému.

„Najdôležitejšie je, aby sme neštiepili stredopravý priestor, pravicu a SDKÚ. To by mal byť prvotný cieľ. Som presvedčený, že toto je cieľom Prezídia SDKÚ. Neviem, či to je aj cieľom Lucie Žitňanskej a pána Beblavého,“ dodal.

Jedna vec však sú podľa Novotného disciplinárne sankcie, ktoré môže udeliť prezídium, druhá vec je, či Lucia Žitňanská má alebo nemá zostať na čele poslaneckého klubu.

„Názory sa v poslaneckom klube rôznia,“ zdôraznil. Jeho dôvera k Žitňanskej ako predsedníčke klubu je otrasená, pretože mu nie je celkom jasné, či bude presadzovať program SDKÚ alebo nejaký iný program s názvom Tvoríme Slovensko.

Recept na víťazstvo vo voľbách ho pobavil

Novotný pôjde na prezídium so zvedavosťou, aké vysvetlenie dostanú od Lucie Žitňanskej a Miroslava Beblavého k projektu Tvoríme Slovensko.

„Som veľmi zvedavý na ich odpovede na otázku, či tento projekt chcú robiť v rámci SDKÚ alebo mimo a či si myslia, že týmto projektom posilnia a pomôžu SDKÚ a stredopravej opozícii, alebo naopak oslabia stredopravú opozíciu a idú vytvárať nejaký ďalší subjekt,“ povedal.

Novotný kritizoval dvojicu poslancov za ponúkaný recept na víťazstvo opozície v regionálnych voľbách, pretože na diskusiu opäť nepozvali vedenie strany.

„K tomu, ako idú vyhrať regionálne voľby, som sa neobyčajne pobavil. Bol som trikrát zvolený za poslanca do košického VÚC a máme na čele strany župana – predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Keď ľudia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s regionálnou a komunálnou politikou a neboli zvolení za poslancov ani v mestskej časti, v ktorej bývajú, nás idú informovať ako vyhrať regionálne voľby, tak som to zobral s veľkým pobavením. To je asi tak, ako keby som ja vysvetľoval, ako vyhrať prezidentské voľby v USA,“ vyhlásil.

Žitňanská: Projekt nevznikol za deň, ani včera

Beblavý dúfa, že dôjde k vzájomnej zhode, že ich projekt môže SDKÚ a opozícii pomôcť a nie jej škodiť.

„Verím, že po diskusii to bude všeobecný záver. To nie je projekt proti strane, alebo niekomu, ale projekt, ktorý sa snaží pomôcť a priniesť nové myšlienky. Dúfam, že dospejeme k záveru, ako projekt využiť aj v prospech SDKÚ,“ povedal Beblavý.

Žitňanská odštartovala politický projekt Tvoríme Slovensko 20. februára. Projekt nie je podľa Žitňanskej jej rozmarom.

„Nevznikol za deň, ani včera,“ povedala s tým, že preto tento projekt nie je na jeden večer. Žitňanská spolu s Miroslavom Beblavým pripravujú viacero stretnutí po väčších mestách. Nápady, ktoré z nich vzídu, chcú prenášať na politickú pôdu.

„Táto práca nám môže priniesť agendu, za ktorú sa postaví kritická masa voličov, aby potom spojenie pravice nebolo len technológiou moci,“ konštatovala.