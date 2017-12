Pre Maďaričovu digitalizáciu podáva opozícia trestné oznámenie

Štát pre postup ministerstva kultúry môže podľa opozície prísť o 170 miliónov eur na digitalizáciu.

20. mar 2013 o 16:56 SITA, TASR

BRATISLAVA. Postup ministerstva kultúry a šéfa rezortu Mareka Maďariča pri obnove zmluvy na digitalizáciu so spoločnosťou Tender media group, s.r.o. (TMG) môže podľa opozičných strán pripraviť Slovensko o 170 miliónov eur z eurofondov.

Opozícia preto v najbližších dňoch podá na generálnu prokuratúru trestné oznámenie z dôvodu podozrenia spáchania trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom.

"Keďže na to máme okamžité dôkazy. Ja som ich ukázal. To znamená, že ministerstvo nepostupovalo v súlade so zákonom a verejným záujmom pri dohľadávaní príslušných dokumentov. Ale na základe toho, že ich údajne nenašlo, hoci už v decembri som ich preukázal, tak sa rozhodlo, že uzavrie dohodu o vyrovnaní," povedal v stredu poslanec za SaS Daniel Krajcer.

Bývalý minister kultúry zároveň novinárom predložil ním podpísanú výpoveď zmluvy s TMG a notársky overené potvrdenie o prijatí výpovede od MK SR spoločnosťou TMG.

Maďarič: Ak Krajcer vypovedal zmluvu platne, odídem z politiky

Ak sa preukáže, že exminister kultúry Daniel Krajcer (SaS) vypovedal zmluvu na digitalizáciu kultúrneho dedičstva platným spôsobom, súčasný minister kultúry Marek Maďarič (Smer) odíde z politiky. Povedal to dnes v diskusnej relácii televízie TA3 Téma dňa.

"Ak sa preukáže že pán Krajcer tú zmluvu vypovedal platným spôsobom a že ona zanikla, áno, ja vtedy odídem z politiky," vyhlásil Maďarič. Podobnú otázku dostal aj Krajcer a tiež odpovedal podobne.

"Ak by sa ukázalo, že svojim počínaním, priamym konaním som zapríčinil alebo ohrozil projekt digitalizácie kultúrneho dedičstva, tak odchádzam z politiky," povedal Krajcer.

Maďarič dnes tiež povedal, že ak je v súvislosti s digitalizáciou kultúrneho dedičstva možné hovoriť o škandále, alebo o kauze, je to škandál exministra kultúry za SaS Daniela Krajcera.

"Vo vzťahu k digitalizácii kultúrneho dedičstva som bol doteraz veľmi ohľaduplný k svojmu predchodcovi Danielovi Krajcerovi (SaS). Dnes na tlačovej konferencii opoziční poslanci narozprávali veľa nezmyslov, bolo tam množstvo zavádzania, najmä z úst pána poslanca Krajcera," vyhlásil Maďarič.

Pripomenul tiež, že základnú zmluvu na digitalizáciu s medzinárodným konzorciom Tender Media Group síce podpísal krátko pred voľbami v roku 2010, podpisu však predchádzala medzinárodná súťaž a verejné obstarávanie bolo dodatočne preverené Úradom pre verejné obstarávanie. Po tom, ako po voľbách do kresla ministra kultúry nastúpil Daniel Krajcer, zmluvu vypovedal, podľa Maďariča však právne spochybniteľným spôsobom.

"Ak pán Krajcer ako minister vypovedal túto základnú zmluvu takým spôsobom, že právne posudky hovoria o jej neplatnosti, tak sú dve možnosti. Buď je pán Krajcer úplný babrák, alebo ju takto vypovedal zámerne," vyhlásil Maďarič.

Zmluvu podpisoval deň pred voľbami

Zmluvu na digitalizáciu predmetov a obsahu kultúrneho dedičstva uzavrel s TMG minister kultúry Marek Maďarič na sklonku prvej vlády Roberta Fica, deň pred parlamentnými voľbami v roku 2010.

Krajcer ju vypovedal 21. októbra 2010 na základe auditov, ktoré si dal urobiť. "Hrozili by miliardové škody. SR by musela tieto peniaze pravdepodobne vrátiť. V celom projekte išlo o lukratívny biznis pre súkromné firmy," vyhlásil exminister.

Ministerstvo kultúry sa dohodlo na urovnaní so spoločnosťou TMG začiatkom decembra 2012. TMG totiž písomne upozornila MK SR na neplatnosť Krajcerovej výpovede.

Výpoveď zo zmluvy je podľa TGM neplatná najmä pre chyby pri spôsobe a doručení výpovede.

Dnes Slovensku podľa Krajcera preto opätovne hrozí, že o necelé dve stovky miliónov eur z eurofondov príde.

O zákazku mali záujem viaceré subjekty, ktoré môžu namietať, že zmluvu ministerstvo kultúry podpísalo bez súťaže. Krajcer rovnako dôrazne upozorňuje, že výpovedná lehota zmluvy s TMG bola 12 mesiacov, a za celý čas spoločnosť výpoveď nijako nespochybňovala.

Exminister argumentuje, že Maďarič nemohol obnoviť zmluvu, ktorá už viac ako rok neexistuje, lebo výpoveďou zanikla a ročná výpovedná lehota uplynula v októbri 2011.

"Súčasné vedenie ministerstva ako dôvody uvádza, že v spise nenašli mnou podpísanú výpoveď zmluvy a takisto, že neexistuje dôkaz, že táto výpoveď bola doručená súkromnému konzorciu," vysvetlil Krajcer s tým, že obe listiny má k dispozícii a okamžite ich dal médiám.

"Na základe toho si dovolím s plnou vážnosťou vyhlásiť, že vedenie ministerstva kultúry postupuje v rozpore so zákonom, v rozpore s verejným záujmom, len v prospech záujmu súkromného konzorcia," podotkol Krajcer.

Viskupič: Je to nástenkový tender bez nástenky

Poslankyňa za SDKÚ Magda Vášáryová upozornila, že Maďarič znovu vrátil do hry firmu, ktorá s digitalizáciou nemá žiadne skúsenosti a existujú dôvodné podozrenia, že peniaze pre slovenskú kultúru poputujú do súkromných vreciek.

Opozícia podľa poslanca za KDH Pavla Abrhana bude iniciovať mimoriadne rokovanie výboru pre kultúru a médiá, na ktorom by Maďarič vysvetlil celú záležitosť.

Poslanec za Most-Híd László Solymos zdôraznil, že vláda má za sebou prvý veľký škandál.

"V tomto príbehu nejde o fazuľky, ale o tvrdé desiatky miliónov eur. Pri postupe, ktorý minister zvolil, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou o tieto peniaze prídeme," dodal Solymos.

"Hovoríme o nástenkovom tendri bez nástenky, to je mýtny tender bez samotného tendra. Ministerstvo kultúry chce rozdeliť 170 miliónov eur európskych peňazí bez akéhokoľvek tendra akousi pofidérnou zmluvou o vyrovnaní," reagoval poslanec za OĽaNO Jozef Viskupič.