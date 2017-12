Prokurátori budú mať väčšie právomoci

Novela Občianskeho súdneho poriadku zároveň rieši situáciu, keď niektorí účastníci konania na súdy podávajú tisíce podaní.

20. mar 2013 o 18:01 TASR

BRATISLAVA. Prokurátori budú môcť od mája nazerať do súdnych spisov a žiadať o informácie z elektronických registrov v konaniach, do ktorých majú právo vstúpiť.

Parlament dnes totiž schválil novelu Občianskeho súdneho poriadku z dielne poslancov Smeru Vladimíra Faiča a Antona Martvoňa.

Právna norma vďaka pozmeňujúcemu návrhu z výboru rieši aj hromadné podania. Hromadné podanie tvorí najmenej 10 podaní doručených tomu istému súdu tým istým účastníkom v jeden deň.

Novela rieši situáciu, keď niektorí účastníci konania na súdy podávajú tisíce podaní adresovaných často aj súdom odlišným od súdu, na ktorý svoje hromadné podanie doručia.

Podľa novely súd, ktorý prijme hromadné podanie, pridelí na vlastné konanie iba tie podania, ktoré sú mu výslovne adresované.

Ostatné podania prípisom odošle súdu, ktorý v podaní určil sám účastník. Podania, ktoré tvoria hromadné podanie a boli podané na odlišný súd ako v nich určil účastník, budú pridelené až súdom, na ktorý boli odoslané.

Poslankyňa SDKÚ Lucia Žitňanská neuspela so svojím návrhom, aby prokurátori mohli nazerať len do spisov v konaniach, v ktorých účastníkom je štát. S návrhom prišla, lebo sa obávala, že by prokurátori mohli nazerať do spisov len tak.

Účelom novely je podľa navrhovateľov zabezpečiť dôsledné plnenie úloh prokuratúry pri ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

"Navrhovaným opatrením sa prispeje k zvýšeniu efektívnosti činnosti prokuratúry v netrestnej oblasti a zabezpečeniu účinnejšej ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu, čo zvýši dôveru v prokuratúru," tvrdia poslanci Smeru.