Kramárom hrozí presúvanie pacientov pre nadčasy lekárov

V prípade, že lekári dodatky o nadčasoch nepodpíšu, rátajú Kramáre s presúvaním pacientov do iných bratislavských nemocníc.

20. mar 2013 o 20:20 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocnici na bratislavských Kramároch môže byť v najbližšom období ohrozené.

Dôvodom je, že tamojší lekári doteraz nepodpísali dodatky k zmluvám o nadčasoch, pre čo by mohlo byť problematické zabezpečiť služby v nemocnici a liečiť pacientov.

Presúvanie pacientov

„Vo všetkých nemocniciach Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), okrem Nemocnice akademika Ladislava Dérera na Kramároch, sú už zabezpečené nadčasy v zmysle Zákonníka práce,“ priznala komplikácie Petra Stano Maťašovská, hovorkyňa UNB.

Lekári mali dodatky podpísať už do konca januára.

V prípade, že dodatky nepodpíšu a nemocnica nedokáže krízovo „postaviť“ služby, ráta podľa informácií denníka SME aj s presúvaním pacientov z Kramárov do iných bratislavských nemocníc v rámci UNB. Mal by to byť najkrízovejší scenár.

Ostatné nemocnice sú v bratislavskom Starom Meste, Ružinove a Petržalke.

Zamestnávateľ môže podľa Zákonníka práce zamestnancom nariadiť 150 hodín práce nadčasov ročne.

Okrem toho môžu nemocnice zdravotníkom nariadiť ďalších sto hodín navyše. Celkovo však nadčasy nemôžu presiahnuť 400 hodín ročne.

Vedenia nemocníc tvrdia, že zdravotníkom, najmä lekárom, nechcú nič nariaďovať, ale chcú sa s nimi dohodnúť cez dodatky.

Odbory: Chceme dohodu

Za lekárov o nich s nemocnicami aj celoplošne s ministerstvom zdravotníctva rokuje Lekárske odborové združenie (LOZ).

Jeho šéf Peter Visolajský tvrdí, že sa s nemocnicami chcú dohodnúť a zabezpečiť služby na celý rok. Platí to podľa neho aj pre Kramáre.

„Nemáme termín, do ktorého by sme mali čakať,“ odmieta, že by robili obštrukcie.

Lekári podľa neho od vedenia nemocníc len žiadajú, aby sa v službách urobil poriadok a nedochádzalo k takým situáciám, ako vlani v Žiline. Lekári tam pre výpovede kolegom niekoľko dní štrajkovali.

„Slúžiacim lekárom sa v nemocniciach míňajú zákonom stanovené limity na služby,“ upozorňuje Visolajský. „Čo bude nasledovať po ich vyčerpaní neviem.“