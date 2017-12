Most-Híd chce pomôcť centrám voľného času

Most-Híd chce povinnosť pre obce dávať peniaze na deti, ktoré navštevujú CVČ.

21. mar 2013 o 12:59 SITA, TASR

BRATISLAVA. Poslanci strany Most-Híd chcú, aby obce boli povinné dať peniaze, ktoré dostávajú od štátu, centrám voľného času (CVČ).

Ako upozornil dnes na tlačovej besede poslanec strany Andrej Hrnčiar, deti rodičov z obcí chodia do mesta do škôl i do CVČ. Tieto deti sú však závislé od toho, či starosta obce, kde majú trvalý pobyt, finančné prostriedky, ktoré na toto dieťa dostane, poskytne CVČ, alebo nie.

Ak nedá, tak buď dá na dieťa peniaze mesto, kde chodí dieťa do CVČ, alebo rodičia, alebo centrum vyhodí deti na ulicu, alebo CVČ zanikne.

Most-Híd chce urobiť poriadok

Most-Híd chce, v novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú dnes predložil do parlamentu, aby rodič bol povinný obci, ktorá vydá všeobecne záväzné nariadenie, dať čestné prehlásenie o návšteve CVČ jeho dieťaťom.

„Rodič sa rozhodne, do ktorého CVČ bude jeho dieťa chodiť, lebo on platí dane. Obec je financovaná z podielových daní rodičov a rodič má právo rozhodnúť, ktoré CVČ bude jeho dieťa navštevovať. V súčasnosti je to na vôli starostu a primátora,“ povedal Hrnčiar.

Podľa predsedu Most-Híd Bélu Bugára veci šité horúcou ihlou sa vypomstia. Takým bol aj vládnou väčšinou prijatý zákon o štátnej správe v školstve.

„Sme za to urobiť poriadok, pretože niektoré CVČ využívali financie, ale nie zákonným spôsobom. Zákon však ohrozil CVČ, ktoré vykonávajú svoju činnosť podľa zákona. S vodou bolo vyliate aj dieťa,“ vyhlásil Bugár.

Niektoré centrá sú podľa Bugára ohrozené, pretože obce nemajú povinnosť poskytnúť peniaze centrám.

Ministerstvo presunulo kompetencie na obce

Na margo poslaneckej iniciatívy vo vzťahu k financovaniu centier voľného času ministerstvo školstva zdôrazňuje, že nové parametre vniesli do systému financovania voľnočasových mimoškolských aktivít transparentnosť, efektívnosť a verejnú kontrolu.

"Minister školstva Dušan Čaplovič v súvislosti s úpravami činnosti centier voľného času najskôr vyzýval mestá a obce, aby pri rozhodovaní o financovaní voľnočasových aktivít pozorne načúvali požiadavkám a potrebám detí i rodičov. Následne sa listom obrátil na predsedu Združenia miest a obcí Slovenska a pána Jozefa Dvonča požiadal o spracovanie situačnej správy o činnosti CVČ prostredníctvom regionálnych združení ZMOS," upozornil hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.

"Ide napríklad o prehľad počtu centier voľného času, ich aktivít financovaných zo zdrojov samospráv, tiež o prehľad počtu detí zaradených do týchto centier voľného času a ako samosprávy finančne plnia úlohy vyplývajúce z podpory mimoškolskej záujmovej činnosti," dodáva.

Rezort školstva podľa neho detailne vyhodnotí situáciu vo financovaní voľnočasových mimoškolských aktivít po tom, ako budú na úrovni obecných a mestských zastupiteľstiev schválené príslušné všeobecne záväzné nariadenia.

"Až následne, na základe podložených faktov, budeme hodnotiť dosahy, medzi ktoré v prvom rade patrila ambícia čo najširšieho zapojenia detí a žiakov do aktivít, ktorými budú zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Pre rezort školstva je kľúčový počet detí zapojených do voľnočasových mimoškolských aktivít, ako aj ich kvalita," uzatvára Kaliňák.

ZMOS zmenu odmieta

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odmieta akékoľvek účelové viazanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sú v zmysle zákona vlastnými príjmami miest a obcí.

"Nevidíme dôvod, aby sa na jednu z množstva originálnych kompetencií obce, ktorou je aj financovanie záujmovej činnosti detí, účelovo viazali finančné prostriedky. Je to zasahovanie do samosprávnych kompetencií obce, čo je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a s Európskou chartou miestnej samosprávy," reagoval predseda ZMOS Jozef Dvonč.

"Odmietame pokračovať v diskriminácii tých detí, ktoré neboli v minulosti zapojené do aktivít v CVČ, pretože len tieto inštitúcie mohli byť prijímateľmi peňazí z týchto daní," dodal.