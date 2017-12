Parlamentný výbor bude riešiť Paškovo vystúpenie v reklame TA3

Šéf parlamentu sa bráni, že zákon neporušil. Nevystupoval vraj v reklame, ale iba v programovej upútavke.

21. mar 2013 o 15:49 TASR

BRATISLAVA. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií bude 3. apríla riešiť podnet voči predsedovi Národnej rady (NR) SR Pavlovi Paškovi (Smer). TASR to potvrdil šéf výboru Miroslav Beblavý (SDKÚ).

Podnet dala OKS, podľa ktorej Paška porušil zákon, keďže vystupuje v reklamných spotoch spravodajskej televízie TA3.

Strana Ondreja Dostála žiada, aby výbor konštatoval porušenie ústavného zákona a udelil Paškovi pokutu vo výške ročného platu.

Podľa Beblavého by mal výbor prípad prešetriť. Či sa tak stane, závisí podľa neho od samotných členov výboru.

Podľa Paškovho hovorcu Pavla Chovanca šéf parlamentu zákon neporušil, keďže nevystupoval v reklame, ale iba v programovej upútavke.

"Podnetom namietame, že Pavol Paška ako verejný funkcionár porušil všeobecné povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára," uvádza sa v podnete. Jeho predkladatelia pripomínajú, že podľa ústavného zákona sa verejný funkcionár musí zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom a nesmie "používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu".

Reklamné spoty vysiela televízia TA3 v súvislosti so zmenou jej vysielacieho času. "Spoty majú podľa nášho názoru charakter reklamy pre televíziu TA3," píšu predkladatelia podnetu, ktorí sú presvedčení, že takéto počínanie predsedu parlamentu a poslanca NR SR je v rozpore s ústavným zákonom.

"Podnet som dostal a zaradím ho do programu rokovania výboru, ktoré sa uskutoční 3. apríla," povedal pre TASR predseda výboru Miroslav Beblavý. Podľa neho by mal byť podnet preskúmaný, ale to závisí od členov výboru. O podnetoch výbor rozhoduje hlasovaním, rozhodujúce slovo má väčšina.

"Predseda NR SR sa objavil v programovej upútavke, a nie v reklame. Je to v zmysle zákona oznámenie vysielateľa, ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe, čo nie je reklamou," uviedol pre TASR hovorca predsedu parlamentu Pavel Chovanec v reakcii na podnet.