O hrádzky majú záujem až v Indii, Nóri ich už skúšajú

Technológiu hrádzok a drobných stavieb na zadržanie vody v teréne chcú otestovať nórske vládne agentúry.

22. mar 2013 o 8:05 Mikuláš Jesenský

KOŠICE. Nóri po návšteve Slovenska už postavili prvé hrádzky, ktoré vzbudili veľký záujem.

V oblastiach s extrémnymi zrážkami tak chcú zabrániť škodám, ktoré spôsobujú prívalové dažde na cestách a na železnici, potvrdzuje Bent Christen Braskerud z vládneho odboru pre vodné zdroje a energetiku.

Skúšajú ich tam, kde veľa prší

Plánujú postaviť ďalšie experimentálne hrádze v strednom Nórsku a na západnom pobreží bohatom na zrážky, často je to dve­ až tritisíc milimetrov ročne.

„Prvý dojem je taký dobrý, že celý jeden región už začal túto technológiu využívať,“ opísal rozbeh projektu Braskerud.

O projekt, ktorý sa u nás rýchlo skončil a vodohospodári ho spochybňujú, prejavili záujem zahraničné inštitúcie v Nemecku, Portugalsku či v Indii.

Slovenský vodohospodársky podnik ako správca tokov považuje program revitalizácie krajiny, zvlášť protipovodňové opatrenia, za neúčinné a v mnohých prípadoch aj nebezpečné. Spochybňujú ho aj niektoré vedecké kapacity.

Desiatky tisíc kilometrov tokov

„Doteraz nikto nevyhodnotil klady a zápory programu. Preto sme oslovili starostov obcí, ktoré sú často vystavované povodniam. Ich skúsenosti by mali byť smerodajné,“ hovorí analytik Nadácie na podporu občianskych aktivít Juraj Kohutiar.

„Prieskum dokázal, že dôležité je ošetriť hlavné toky, ale aj desiatky tisíc kilometrov drobných tokov a revitalizovať územia v povodiach riek. Dnes to žiadna štátna firma nerobí a ani by to sama nezvládla,“ tvrdí riaditeľka NPOA Katarína Vajdová.