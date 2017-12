Tomanová školí ombudsmanku

Vládny Smer spochybnil prácu Jany Dubovcovej. Dal jej prepracovať správu o úrade.

22. mar 2013 o 11:30 Mária Benedikovičová, Mária Mihaliková a tasr

Verejná ochrankyňa práv sa s Ficovým Smerom nevie dohodnúť ani na sídle úradu.

BRATISLAVA. Ombudsmanka Jana Dubovcová podľa poslankyne Smeru Viery Tomanovej nezvláda svoju funkciu.

Bývalá poslankyňa SDKÚ riadi Úrad verejného ochrancu práv od minulého roka, vo funkcii nahradila Pavla Kandráča, exposlanca HZDS.

Ako prvá vysokopostavená štátna úradníčka spochybnila postup slovenských úradov v prípade detí, ktoré v zahraničí odobrali rodičom. O ich nezáujme hovorila po preverení desiatok spisov.

Nedostatky sa týkali aj obdobia, keď ministerstvo práce za prvej vlády Roberta Fica riadila Tomanová.

Tomanová v piatok v parlamente presadila, že vládny Smer nariadil Dubovcovej dopracovať správu o činnosti úradu. Od jeho vzniku v roku 2001 sa to stalo prvýkrát.

Kandráčovi viacerí odborníci vyčítali, že bol málo aktívny, v parlamente však problémy nemal.

„Zastávam názor, že takouto správou vlastne narušujete dôveru človeka v to, že máte predpokladané schopnosti, skúsenosti, morálne vlastnosti na to, aby ste takú funkciu, akú máte, zastávali,“ povedala Dubovcovej v pléne Tomanová.

„Poukázala som na konkrétne zlyhania štátu, na medzery v sociálno-právnej ochrane detí a za tým si stojím,“ vraví Dubovcová. Smer zo zákona podľa nej nemal právo jej správu odmietnuť.

Keď parlament rokuje o výročných správach úradov, bežne ich iba vezme na vedomie a viac ich nerieši.

Ako správu prepracuje, Dubovcová zatiaľ nevie.

Sídlia u Móricovej rodiny

Dubovcová v správe navrhuje viacero opatrení. Napríklad sociálni pracovníci by mali viac chodiť do terénu a štát by ich mal odbremeniť od veľkého množstva spisov.

Žiada aj zriadiť Dom ľudských práv, kde by sídlili jej úrad, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Centrum právnej pomoci a Ústav pamäti národa. Všetky majú problém s priestormi.

Dubovcovej úrad je v podnájme. Firme UTAR Technologické centrum, v ktorej figuruje rodina bývalého predsedu SNS Víťazoslava Morica, ročne platí vyše 220­tisíc za kancelárie v budove v bratislavskom Ružinove.

Od šéfa parlamentu Pavla Pašku (Smer) na jeseň žiadala priestory v areáli Bratislavského hradu, ktoré sú prázdne. Zatiaľ neúspešne. Písala aj premiérovi Robertovi Ficovi.

Ombudsman

l úrad má 36 zamestnancov,

l jeho vlaňajší rozpočet bol 1,1 milióna eur,

l vlani pracoval s 3005 podaniami občanov a firiem,

l porušenie základných práv a slobôd zistil v 75 podnetoch,

l najčastejšie išlo o zbytočné prieťahy či porušenie práva na nezávislý a nestranný súd.

Jana Dubovcová (vpravo) kritizovala aj nezáujem ministerstva práce o deti za Viery Tomanovej.⋌FOTO – TASR, SITA