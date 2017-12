Fico ďalej tají, či pred siedmimi rokmi pil kolu

Peniaze pre Smer polícia v kauze Gorila nerieši. František Határ tají, ako zbohatol.

22. mar 2013 o 20:44 Matúš Burčík, Matúš Burčík, Mária Miháliková

Jedným slovom môže premiér odkryť časť kauzy Gorila. Odmieta to.

BRATISLAVA. Sedem rokov uplynulo v piatok od údajnej návštevy predsedu Smeru Roberta Fica v konšpiračnom byte z kauzy Gorila. Premiér stále tají, či tam naozaj bol.

Hovoriť naďalej odmieta aj Ficov pobočník František Határ, ktorý sa v byte podľa údajného spisu SIS stretol so šéfom spoločnosti Penta Jaroslavom Haščákom viackrát, pričom rozoberali aj čierne peniaze pre Smer.

Tlačový odbor Úradu vlády v piatok opäť neodpovedal na otázku, aký mal Fico program v stredu 22. marca 2006.

V Gorile sa píše, že bol na bratislavskom autosalóne a odtiaľ prišiel na schôdzku s Haščákom o pol tretej popoludní. Bolo to v čase pred parlamentnými voľbami.

Határ nemá záujem

Gorila údajný spis SIS sa objavil na internete v decembri 2011 v čase predvolebnej kampane,

v čase predvolebnej kampane, minister vnútra Daniel Lipšic zriadil špeciálny tím , ktorý v januári začal prvé trestné stíhania vo veci,

, ktorý v januári začal prvé trestné stíhania vo veci, ani po viac ako roku nie je nikto obvinený ,

, prvé obvinenia Pavla Ruska a notárky prokurátor zrušil.

Stretnutie Fico nikdy nepoprel. „Či som ja bol v byte, je úplne nepodstatná vec. Je to snaha prekryť podstatu Gorily,“ povedal naposledy v rozhovore pre SME 8. marca tohto roka.

Határ v piatok odmietol odpovedať, či ho polícia v kauze Gorila niekedy vypočúvala, prípadne čo bolo obsahom jeho výpovede. „Pán Határ nemá záujem komunikovať s médiami,“ povedala hovorkyňa Smeru Monika Počátková.

Po vlaňajších voľbách bol Határ krátko vedúcim Úradu vlády. Po upozornení SME na súvis s kauzou Gorila ho Fico stiahol. Dnes je v Smere riaditeľom sekretariátu strany.

Novinár Tom Nicholson v decembri poukázal na fakt, že Határ v posledných rokoch v Bratislave skúpil viacero nehnuteľností.

Jednou z nich je rodinný dom na Devínskej ceste, ktorý predtým vlastnil podnikateľ Peter Sýkora. Trvalé bydlisko má Sýkora zapísané v paneláku na Dlhých dieloch, kde v minulosti býval Fico.

Ficov náhodný sused

Határov dom nehnuteľnosť kupoval bez ťarchy v roku 2011,

pôvodným majiteľom bol bývalý Ficov sused,

na zvončeku je meno otca bývalého majiteľa,

o obchode nehovoria.

Pri osobnom stretnutí Sýkora povedal, že sa nepozná s Határom ani so žiadnym iným politikom Smeru. Dom Határovi predával cez realitnú kanceláriu. Rovnaká adresa s Ficom je podľa neho náhoda. Fico býval dve poschodia pod ním.

Sýkora v súčasnosti vo veľkom podniká so stavebnými pozemkami v blízkom okolí Bratislavy. Ponúka parcely v Hamuliakove, Bernolákove a Malinove. Podľa obchodného registra na internete je zapísaný v desiatkach obchodných spoločností.

V dome na Devínskej ceste pred Határom býval Sýkorov otec Vladimír. Na zvončeku bola ešte tento týždeň jeho menovka. Dvere nikto neotváral.

Po otázke na okolnosti predaja domu Határovi v piatok Vladimír Sýkora zložil telefón.

Határ odmietol povedať, v akom vzťahu so Sýkorovcami je. „Pán Határ nemá záujem vyjadriť sa k vašim otázkam,“ odkázala Počátková.

Robert Fico si môže ľahko zapamätať dátum, keď bol podľa spisu Gorila v byte na Vazovovej – je to deň pred narodeninami Mareka Maďariča, píše Lukáš Fila

Dom, ktorý si kúpil František Határ.

FOTO SME – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

Banány pre Glváča

Vladimír Sýkora je spoločníkom vo veľkosklade s ovocím Frutika Slovakia. Firma mala v minulom a v tomto roku viacero štátnych zákaziek. Začiatkom marca uzavrela zmluvu s ministerstvom obrany o dodávke pomarančov, banánov a jabĺk za 13 800 eur. Platí do februára 2014.

V marci minulého roka Fico v diskusii Slovenského rozhlasu povedal, že sa Határa na schôdzky s Haščákom v byte pýtal. „Pána Határa som sa na to pýtal, on to úplne poprel – je to úplný nezmysel,“ tvrdil Fico.

Aj vtedy sa vyhol odpovedi, či sa 22. marca 2006 stretol v byte s Haščákom on sám. Dodal len, že ho spis nijakým spôsobom nediskredituje v ďalšom politickom pôsobení.

Nicholson vlani v marci v Českej televízii hovoril o verzii, podľa ktorej Fica do bytu vylákali, aby ho zdiskreditovali. Bolo to údajne v čase, keď už Penta vedela, že byt odpočúva tajná služba.

Penta to označila za nezmysel. Haščák v minulosti schôdzky v byte poprel.