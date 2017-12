Parlament bude rokovať už v pondelok, poslanci chcú stihnúť sviatky

Na programe prebiehajúcej schôdze je ešte 26 čisto poslaneckých návrhov zákonov.

24. mar 2013 o 9:13 TASR

Pondelok býva v Národnej rade štandardne voľný, mimobratislavskí členovia snemovne ho využívajú na pricestovanie do hlavného mesta.

BRATISLAVA. Blížiace sa veľkonočné sviatky a pomerne veľké množstvo neprerokovaných bodov donútili poslancov Národnej rady uzniesť sa na tom, že parlament bude rokovať aj v pondelok 25. marca.

Bazény majú povinne kontrolovať plavčíci

Medzi prvými sa bude hovoriť o návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Autori právnej normy Richard Raši a Otto Brixi (obaja Smer) chcú zabezpečiť, aby bol každý bazén prístupný návštevníkom pod dohľadom vyškolených plavčíkov.

Návrh je aj reakciou na udalosti, ktoré sa udiali v nedávnej minulosti, keď prišli o život maloleté deti v bazénoch, nad ktorými nebol vykonávaný neustály dohľad.

"Zabezpečenie stáleho dohľadu nad plaveckými a neplaveckými bazénmi, ktoré sú prístupné nielen pre maloleté deti, má za cieľ odstrániť nebezpečenstvo úrazu a utopenia sa," argumentujú Brixi a Raši.

SaS navrhuje uľahčiť jazdu na motorkách

Juraj Droba a Martin Chren (obaja SaS) chcú novelou zákona o cestnej premávke dovoliť držiteľom vodičských preukazov typu B jazdiť na motorkách až do 125 cm3.

V súčasnosti môžu títo vodiči riadiť motocykle s kubatúrou do 50 cm3. Droba a Chren tvrdia, že nimi navrhované rozšírenie prinesie niekoľko výhod a žiadne nevýhody.

"Výhodou je, že sa takýmto spôsobom podporí segment predaja ľahkých motocyklov. Máme príklad z Českej republiky, kde zaviedli takéto opatrenie novelou zákona o premávke na pozemných komunikáciách zo septembra 2011 s účinnosťou od 19. januára tohto roku. Už v októbri hlásili predajcovia nárast predaja tohto druhu motocyklov o 36 percent. Toto opatrenie teda pomôže podnikateľskému prostrediu," argumentujú opoziční poslanci.

V Ríme chcú zriadiť historický ústav

Koalično-opozičná zostava Anton Martvoň, Otto Brixi (obaja Smer) a Jozef Mikloško (KDH) spoločne navrhujú zriadiť v Ríme Slovenský historický ústav (SHÚ).

Ten by mal byť rozpočtovou organizáciou štátu s napojením na rozpočet ministerstva školstva. Sídliť má v Bratislave, výskumné pracovisko bude Ríme.

SHÚ by sa venoval vedecko-výskumnej a vydavateľskej činnosti, systematicky by skúmal archívne materiály a historické knižné fondy so vzťahom k Slovensku a Slovákom.

Náplňou jeho práce by mala byť tiež umenovedná činnosť vo verejných a súkromných galériách a múzeách a vydavateľská činnosť.

Smer chce zaviesť úroky z omeškaného výživného

Štvorica poslancov vládneho Smeru Martvoň, Brixi, Daniel Duchoň a Anna Vitteková navrhujú novelou zákona o rodine platiť úroky z omeškaného výživného.

"Dovoľujeme si ako poslanci za stranu Smer reagovať naším návrhom zákona na faktický stav v súčasnosti v SR, že zameškané výživné sa vôbec neúročí a je častým javom v našej spoločnosti. Mnohé vyživované osoby mnohokrát riešia neskoro zaplatené alebo nezaplatené výživné tým spôsobom, že si peniaze na živobytie alebo na zabezpečenie základných potrieb vyživovaného dieťaťa musia požičať z banky," uvádzajú.

Viskupič navrhuje kvóty pre rádiá

Kvóty na vysielanie slovenskej hudby chce do rádií zaviesť Jozef Viskupič (OĽaNO). Kvóta sa má zvyšovať postupne až na úroveň minimálne 30 percent v roku 2016. Smer už avizoval, že novelu nepodporí.

Šéf OĽaNO Igor Matovič by cez novelu zákona o voľbách rád zaviedol systém jedenkrát a dosť pre neaktívnych poslancov. Na základe tohto návrhu by poslanci mohli byť na prvých miestach kandidátok len raz.

Jeho kolega z klubu Branislav Škripek chce zase poslancov, ktorí prídu na rokovanie parlamentnej schôdze pod vplyvom alkoholu, vykázať zo sály. Za takýto deň by navyše nemali dostať plat.

Škripeka podľa vlastných slov vždy pohoršovalo, keď videl, že poslanci, ktorí hlasovaním rozhodujú o osudoch ľudí, mohli byť v práci opití.