Borec: Máme vypuklejšie problémy ako platy sudcov

Minister spravodlivosti odmieta zvyšovanie platov ďalším sudcom Najvyššieho súdu.

24. mar 2013 o 14:00 tasr, sita

BRATISLAVA. Platy sudcov Najvyššieho súdu sa nezrovnoprávnia tak, aby približne 1 600-eurový špeciálny príplatok dostávali všetci sudcovia Najvyššieho súdu (NS).

Naďalej ich teda budú poberať len trestní sudcovia, ktorí rozhodujú o odvolaniach voči verdiktom špecializovaného trestného súdu.

V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru).

Pozrite sa, ako žijú ľudia na Slovensku, odkázal minister

Sudcom v tejto súvislosti odkázal, že je potrebné sa pozrieť na životnú úroveň väčšiny obyvateľov Slovenska.

"Treba sa pozrieť, ako žijú ľudia na Slovensku a treba sa tomu nejako prispôsobiť," povedal.

Borec zdôraznil, že toto nie je pre rezort a slovenskú justíciu ako takú hlavná téma. "Sú oveľa väčšie a vypuklejšie problémy, ktoré musíme riešiť," povedal.

Spomenul napríklad hromadné žaloby, ktoré majú negatívny dosah na funkčnosť súdov, vymožiteľnosť práva, ale aj protesty pracovníkov súdov proti nízkym platom.

Požiadavku odstrániť diskrimináciu medzi sudcami Najvyššieho súdu a dorovnať platy o špeciálny príplatok vo výške 1610 eur aj netrestným sudcom, prijalo uznesením plénum NS.

Žitňanská: Harabin opäť prekročil svoje právomoci

Poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ) si myslí, že je to dôkaz o tom, že plénum NS sa zaoberá skôr materiálnym zázemím sudcov ako problémom v justícii, ktoré treba riešiť.

Justícia má veľa problémov, ktoré treba riešiť a naozaj materiálne postavenie sudcov to teraz nie je," uviedla.

Žitňanská súhlasí s názorom bývalého predsedu NS Milanom Karabínom, že súčasný predseda Štefan Harabin zvolaním pléna na takéto témy prekročil svoje právomoci a mal by odstúpiť.

"Nie je to napokon prvýkrát, čo svoje právomoci prekročil," povedala Žitňanská.

Borec sa k prekročeniu kompetencií vyjadrovať nechcel. "Som predstaviteľ výkonnej moci a neprináleží mi posudzovať plénum NS," povedal Borec.

Žiadosť o väčší počet asistentov Borec chápe

Borec zároveň dodal, že požiadavky sudcov NS, ktoré sa okrem dorovnania platov týkajú napríklad i zvýšenia počtu ich asistentov, chápe v súvislosti s hromadnými žalobami, ktoré sťažujú podmienky výkonu aj Najvyššieho súdu. "V tomto prípade rozumiem, že sa nevedia sústrediť na iné činnosti," povedal Borec.

Riešenie však vidí vo vytvorení podmienok, ktoré by sudcom umožnili efektívnejšie vykonávať svoje činnosti a to aj na základe novely občiansko-súdneho poriadku, ktorá rieši aj hromadné žaloby.

Žitňanská v tejto súvislosti poznamenala, že v Česku, napriek tomu, že jej to dvakrát taká veľká krajina a Najvyšší súd tak rieši aj vyšší počet prípadov, je počet jeho sudcov rovnaký ako na Slovensku.

"Už by sme sa mali dočkať toho, aby sa Najvyšší súd sústredil na to, na čo má. Aby súdil, zjednocoval súdne rozhodnutia a zväčšoval právnu istotu na Slovensku.

Námietkovú vojnu by Borec riešil ako Macejková

V prípade "námietkovej vojny" okolo ústavnej sťažnosti nevymenovaného kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša sa minister Borec prikláňa k riešeniu, ktoré ako možnosť už naznačila predsedníčka ústavného súdu Iveta Macejková.

Čentéš a prezident Ivan Gašparovič podali veľké množstvo námietok zaujatosti na ústavných sudcov, zostala len jedna nenamietnutá sudkyňa.

Borec tak ako Macejková vidí riešenie v použití doktríny nevyhnutnosti (doktrína umožňuje sudcovi, ktorý by bol inak vylúčený, pojednávať a rozhodovať vo veci z dôvodu, že ak by sa tak nestalo, viedlo by to k nespravodlivosti, resp. odopretiu spravodlivosti - pozn. SITA).

"V prvom rade musí platiť princíp zákazu odmietnutia spravodlivosti, čo je veľmi dôležité, pretože sa nikto nemôže domáhať, aby z dôvodov procesných alebo formálnych nebolo možné dosiahnuť na spravodlivosť," uviedol Borec.

Žitňanská situáciu označila za absurdnú. "Prezident republiky namietol väčšinu sudcov ústavného súdu, a to dokonca aj tých, ktorých sám vymenoval," dodala.

Problém je politický, pretože "to, čo sa dva roky deje, je jeden normálny mocensko-politický zápas o prokuratúru, a tam si treba odpovedať, že v koho záujme".

Súčasný stav si podľa nej musia vyriešiť na ústavnom súde. "Ja by som bola veľmi nerada, keby do tohto museli vstupovať politici a bola by som veľmi rada, keby túto situáciu dokázali vyriešiť sudcovia ÚS," uviedla.