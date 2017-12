Kaliňák: Nikto tu nerieši, čo bude po prezidentských voľbách

Podľa ministra je predčasné hovoriť o tom, či by v prípade Ficovej kandidatúry na prezidenta prevzal post premiéra.

24. mar 2013 o 14:49 SITA

BRATISLAVA. Podpredseda vládneho Smer a minister vnútra Robert Kaliňák tvrdí, že dnes nikto nerieši tému jeho možného prebratia vlády v prípade, ak by premiér Robert Fico išiel do súboja o post hlavy štátu a stal sa prezidentom.

Kaliňák sa k tejto hypotetickej otázke vyjadril počas relácie TV Markíza Na telo v diskusii o nastávajúcich zmenách vo verejnom obstarávaní.

Kaliňákovo ministerstvo vnútra pripravilo veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní a Kaliňák ju v parlamente predkladal.

Moderátorka sa Kaliňáka pýtala, čo podľa nej viacerí naznačujú - že koncentrácia moci do Kaliňákových rúk môže byť istou predzvesťou toho, že je nielen korunný princ Smeru, ale aj postupne pripravovaný, že v momente, ak by premiér Fico išiel do prezidentskej kampane a možno aj do prezidentského paláca, tak to preberie.

"Určite to bola provokatívna otázka, i keď nie veľmi súvisela s verejným obstarávaním, ale v skutočnosti túto tému nikto nerieši a nie je to úplne tak," reagoval Kaliňák.