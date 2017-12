Miškov: Ak Smer nedodá 83 hlasov, voľbu šéfa NKÚ by sme mali ignorovať

Voľba nového predsedu Najvyššieho kontrolného úradu sa v tomto volebnom období uskutočnila štyrikrát.

24. mar 2013 o 17:26 SITA

BRATISLAVA. Opozičné strany by sa podľa podpredsedu SaS Juraja Miškova už viac nemali zúčastňovať politickej komédie, ktorú pri voľbe predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) režíruje Robert Fico.

Miškov preto kolegom z opozície navrhne nezúčastniť sa na žiadnej ďalšej voľbe šéfa NKÚ, pokiaľ sa Robert Fico verejne nezaviaže dodať hlasy všetkých 83 poslancov Smeru pre zvolenie opozičného kandidáta.

"Ak pán premiér Fico tvrdí, že dokáže kedykoľvek dodať 10 hlasov, v podstate to ale znamená, že dokáže dodať aj celú osemdesiattrojku smeráckych hlasov. Preto plná zodpovednosť za nefungujúcu kontrolu vládnej moci a viac ako rok presluhujúceho Mečiarovho nominanta na stoličke šéfa NKÚ padá na jeho hlavu. Ak chce svojho človeka aj do NKÚ, nech si ho zvolí, ale nás nech do toho neťahá," povedal Miškov.