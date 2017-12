Štát za milióny skladuje vzduch. Pripútal sa na sto rokov

Nový šéf sa súdi o nájom

O nájme v Liptovskom Mikuláši hovorí nový šéf Geodetického a kartografického ústavu JURAJ CELLER.

Je ten prenájom predražený?

„Jasné. Prenájom za takéto skladové priestory sa v Bratislave pohybuje okolo štyroch eur, v Mikuláši je to okolo dvoch eur mesačne.“

Do akej miery využívate budovu?

„V súčasnosti, ako sa to už tri roky napĺňa, je tam obsadenosť asi 25 percent a napĺňa sa to pomaličky. Takže koniec toho napĺňania ani nevidím.“

Sú teda sklady zbytočne veľké na množstvo dokumentov?

„Áno.“

Dali ste podanie na súd. Chcete zrušiť zmluvu?

„Ťažko si viem predstaviť, že by som to sťahoval inam. Ide mi o to, aby som to dostal na slušnú úroveň nájmu – na dve, tri eurá. To by pre nás znamenalo ročnú úsporu 700-­tisíc eur.“

Koľko ste doteraz zaplatili za nájom?

„Od roku 2009 okolo tri a pol milióna eur. Takáto budova môže stáť okolo štyroch miliónov. Už sme ju skoro zaplatili.“

Keby súd zmluvu zrušil, uvažovali by ste o vlastnej budove?

„Štát dnes vlastní množstvo budov, kam by sme mohli sklad presťahovať. A je jedno, čo to bude v Mikuláši či v Trnave.“

V Mikuláši spisy skenujú len dvaja ľudia. Prečo?

„Peniaze ušetrené z nájmu sa dajú použiť na zvýšenie ich počtu a mohlo by sa začať systematické skenovanie.“