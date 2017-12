Smer aj SDKÚ si v prieskume Focusu mierne polepšili

Smer si oproti februáru polepšil o vyše dve percentá, Lipšicova Nova by sa tesne dostala do parlamentu.

25. mar 2013





BRATISLAVA. Keby sa parlamentné voľby konali v prvej polovici marca, so ziskom 36,8 percenta hlasov by v nich zvíťazila strana Smer.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky agentúry Focus.

Na ďalších pozíciách by sa umiestnili:

KDH - 10.2%

SDKÚ - 9.4%

OĽaNO - 8.3%

SaS - 6.8%

Most - 5.6%

Nova - 5.1%

Mimo parlamentu by skončili aj:

SMK - 4.3%

SNS - 3.7%

KSS - 2.2%

(Opozíciu predstavujú SDKÚ, KDH, SaS, MOST, NOVA a OĽaNO)

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 6. až 12. marca na vzorke 1002 respondentov starších ako 18 rokov.

Oslovení odpovedali na otázku: "Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany. Ktorej strane by ste dali svoj hlas?"

Viac ako pätina (21,2 percenta) respondentov by nešla voliť a 16,9 percenta odpovedalo "neviem", resp. "nechcem odpovedať".