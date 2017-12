Podnikateľom chce Borec pomôcť aj zmenou súdnych konaní

Sudca bude môcť v konaní určiť pevnú lehotu na predloženie dôkazov, tvrdí minister spravodlivosti.

25. mar 2013 o 12:43 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti sa chystá výrazným spôsobom zmeniť štruktúru súdneho konania.

Aj to by malo prispieť k vymožiteľnosti práva a zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady vlády to vyhlásil minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru) v súvislosti so Správou o stave podnikateľského prostredia, ktorú na rokovaní výboru vzali na vedomie sociálni partneri.

"V občianskom súdnom konaní budeme hlboko prerábať štruktúru súdneho konania, a to z hľadiska toho, akým spôsobom bude prebiehať napríklad dokazovanie. Sudca bude môcť určiť pevnú lehotu, dokedy je potrebné predložiť dôkazy, čím sa proces môže veľmi zrýchliť," spresnil Borec.

Minister hospodárstva Milan Tomáš Malatinský (nominant Smeru) konštatoval, že Slovensko je podľa kvality podnikateľského prostredia v medzinárodných hodnoteniach zatiaľ najlepšie umiestňovanou krajinou v rámci štátov V4.

"Horším znakom je fakt, že jeho pozícia stagnuje. Samozrejme, že vplyv na to majú ambície SR pri konsolidácii verejných financií. Tie sprievodne prinášajú záťaž pre podnikateľské prostredie. Na to, aby sme stav podnikateľského prostredia vylepšili, predložili sme návrhy, ktorých počet sa vyprofiloval na 24 opatrení. Na najbližšom rokovaní vláda uloží príslušným ministrom, aby opatrenia transformovali čo najrýchlejšie do legislatívneho procesu," dodal.